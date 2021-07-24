السبت 24 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسماعيلية: تعريفة ركوب السيارات كما هى دون زيادة

تعريفة الركوب
تعريفة الركوب

أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أن أسعار تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي، كما هي ولا يوجد أي زيادة، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشًا فقط، دون المساس بأسعار السولار.

وأشار المحافظ، إلى العمل بنفس التعريفة المتواجدة بها حاليًا مع متابعة المرور والوحدات المحلية والمواقف لالتزام جميع وسائل المواصلات والأجرة على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية قررت تنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية وذلك للربع يوليو - سبتمبر 2021، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا كالآتي: 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن. واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل - يونيو 2021، واللذين يعتبران أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى .

وجاءت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم مثل التذبذب الشديد في الأسعار العالمية، وفقًا لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل (كوفيد – 19) وتخفيض الإنتاج.

أسفرت المعادلة عن زيادة في سعر خام برنت 12% وثبات في سعر الصرف، وبتطبيق المعادلة السعرية بحد أقصى 10% قامت اللجنة في ضوء الأوضاع الحالية، بالنسبة لفيروس (كوفيد- 19)، وكذلك التذبذب الشديد في أسعار خام برنت نتيجة العرض والطلب على الاستهلاك، بمراجعة التكلفة خلال العام المالي 2020 / 2021، وفي ضوء العوامل السابقة الإشارة إليها أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرشًا للتر، وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية، وكذلك ثبات أسعار المازوت المورد للأنشطة الصناعية.

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