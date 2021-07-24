تقرير: مصر الوجهة السياحية الثانية المفضلة لدى التشيكيين

احتلت مصر المرتبة الثانية في قائمة الدول السياحية المفضلة لدى التشيكيين لصيف 2021، وفقًا لما نقله موقع praguemorning التشيكي.

ونشر الموقع التشيكي قائمة تضمنت خمس وجهات سياحية بحث عنها الناس في التشيك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لاسيما مع دخول الصيف وبحثهن عن وجهة سياحية مناسبة لقضاء الإجازة.

واحتلت مصر المرتبة الثانية كدولة مفضلة للتشيكيين وكذلك المرتبة الثانية في قائمة الدول السياحية الأكثر بحثا عنها في التشيك.

وقال الموقع: كانت مصر هي الوجهة الثانية الأكثر بحثًا بين التشيك ، مع 21.845 عملية بحث على موقع جوجل طوال أشهر الربيع.

وتابع الموقع: أن مصر وجهة سياحية فريدة من نوعها حيث يمكن للزائر استكشاف الآثار القديمة والمدن الصاخبة وساحل البحر الأحمر الجميل.

قال الموقع: يمكن تخصيص 30 دقيقة لزيارة سفينة خوفو في متحف قوارب خوفو الصغير بالقرب من الهرم الأكبر بالجيزة حيث أعيد اكتشاف السفينة في عام 1954 وهي معروضة منذ أوائل الثمانينيات وهي سفينة بالحجم الكامل لها كما تم حمايتها من عوامل الزمن، من خلال دفنها داخل الصخر بالقرب من الهرم حوالي 2500 قبل الميلاد.

وفي سياق متصل، وصفت صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية، مصر بأنها مكانًا جذابًا لقضاء العطلات، مشيرة إلى أن هناك زيادة كبيرة في عدد السياح الأوكرانيين في الفترة من يوليو 2020 إلى يوليو2021.

وذكرت الصحيفة نقلا عن تصريحات نائبة وزير السياحة والآثار غادة شلبي، أن مصر استقبلت حوالي 1.2 مليون سائح أوكراني خلال العام الماضي، لافتة إلى أن السياح الأوكرانيين يعتبرون مصر وجهة جذابة لهم لقضاء العطلات.

وأشادت الصحيفة بإتجاه مصر لتشديد إجراءاتها الأمنية والوقائية وامتثالها للتدابير الأمنية وشرَط السلامة والصحة العامة لحماية السياح والعاملين في قطاع السياحة من فيروس كورونا، لا سيما بعد انتهت الحكومة من تطعيم جميع العاملين بالقطاع باللقاحات المضادة للوباء في المنشآت السياحية الحيوية.

ونوهت الصحيفة إلى أن نائبة وزير السياحة أكدت أن أعداد السياح الأوكرانيين الوافدين إلى مصر شهدت زيادة ملحوظة هذا العام وفي الوقت نفسه، أكدت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بين السياح الأوكرانيين خلال هذا الوقت كان عند الحد الأدنى، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في كييف يوم 15 يوليو الجاري.