الجمعة 23 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أبرزها تدخين السجائر.. 4 أسباب تزيد فرص الإصابة بـ«السعال الليلى»

أسباب السعال الليلي
أسباب السعال الليلي

يعاني البعض من "السعال" بشكل كبير أثناء الليل، حيث تكمن مشكلة السعال الليلي في أنه يساهم بشكل كبير في عدم الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم المجدد للحيوية دون انقطاع، وهو أمر حيوي للصحة الجسدية والعقلية.


ويمكن إلقاء اللوم على السعال في الليل على العديد من الأشياء المختلفة، حيث يمكن أن تتراوح في أي مكان من شيء قصير المدى وسيختفي من تلقاء نفسه مثل نزلات البرد إلى حالة طبية تميل إلى البقاء مدى الحياة مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن.


قدم الأطباء بموقع "healthybuilderz" الطبي، الأسباب الأكثر شيوعًا للسعال الليلي، والتي يمكن تجنبها للتخلص من مشكلة السعال الليلي المزمن.

 

تدخين السجائر:

يقول خبراء الصحة إن جسم المدخن يحاول بشكل أساسي التخلص من جميع المواد السامة والمواد الكيميائية المهيجة التي يضخها تدخين السجائر في الجهاز التنفسي خلال الليل، الأمر الذي قد يصيبك بالسعال الليلي، كأحد أساليب الحماية للجهاز التنفسي.

 

الحساسية: 

في بعض الحالات ، يمكن إلقاء اللوم على السعال الليلي بسبب التنقيط الأنفي الخلفي، وهو أمر يمكن أن ينبع من إصابة الشخص بالحساسية، والتي تعتبر من الأمراض التنفسية التي تسبب هياجًا بالشعب الهوائية والتي بدورها تسهم في زيادة السعال الليلي.

 

نزلات البرد أو الأنفلونزا:

ليس من المحتمل أن تعاني من السعال الليلي إذا كنت تعاني من نزلات البرد أو الأنفلونزا أو أي عدوى أخرى في الجهاز التنفسي العلوي، حيث يعتبر السعال هو مجرد واحد من العديد من الأعراض المختلفة لهذه الأمراض.

 

الإصابة بارتجاع المريء:
في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي خروج الحمض من المعدة إلى تهيج الحلق، نظرًا لأن ارتجاع الحمض يميل إلى التفاقم ليلًا ، فليس من المحتمل أن تعاني من السعال الليلي خاصةً إذا كنت لا تتحكم في ارتجاع المريء بشكل جيد.

حساسية الشعب الهوائية إلتهاب الشعب الهوائية سجائر السعال السعال الليلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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