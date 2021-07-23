طائرات بدون طيار.. قصة الكرة الأرضية التى ظهرت فى سماء طوكيو 2020

بدأت دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 رسميًا اليوم، بعد تأجيلها عامًا كاملًا بسبب الجائحة العالمية، حيث يتم تقديم كل دولة من خلال موكب، وبمشاركة نجمة التنس العالمية نعومي أوسكا، ومن المقرر أن تضم الألعاب 339 حدثًا في 33 رياضة.

من أكثر العروض إثارة للإعجاب، والتي أسرت الجماهير في جميع أنحاء العالم، عرض طائرات بدون طيار في الملعب الأولمبي، فقرب نهاية حفل الافتتاح، ظهرت 1824 طائرة بدون طيار فوق الاستاد كرمز لأولمبياد طوكيو، ثم تشكلت الطائرات بدون طيار على شكل الأرض، وهو مشهد يمكن رؤيته.

مشهد لم يسبق له مثيل من قبل، إنجاز للتكنولوجيا والجمال، جرم سماوي يحوم فوق طوكيو في لحظة ورؤية للعالم، كما تم تقسيم عرض الطائرة بدون طيار إلى عرض لأغنية جون لينون "تخيل" ، والتي كانت عنصرًا أساسيًا في الألعاب الأولمبية لبعض الوقت، لقد كان عرضًا مذهلاً تم تنفيذه بدقة تامة بعد تلك الغيبة الطويلة.

ووفقًا لموقع cbssports لن يكون هناك أي معجبين حاضرين لأولمبياد طوكيو الذي يبدأ في الفترة من 23 يوليو الجاري، وحتى 8 أغسطس المقبل، بسبب ارتفاع حالات كورونا في اليابان.

وتشارك مصر في أولمبياد طوكيو بأكبر بعثة في تاريخ مشاركاتها بالأولمبياد، بواقع 134 رياضيًا، بجانب 12 رياضيًا احتياطيًا، ليتم كسر الرقم التي سجلته البعثة المصرية في الأولمبياد الماضية عام 2014 في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، والتي شهدت مشاركة 122 رياضيًا.

وفي تاريخ مشاركات منتخب مصر لكرة القدم في الأولمبياد، لعب 32 مباراة، وحقق 10 انتصارات، وتعادل 4 مرات، وتلقى 18 هزيمة، وسجل لاعبوه 65 هدفًا، واستقبلت شباكه 87 هدفًا.

وتضم قائمة منتخب مصر الأولمبي كلًا من "محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمود جاد في حراسة المرمى، وأحمد أبوالفتوح وكريم فؤاد وأحمد حجازي ومحمود الونش ومحمد عبدالسلام وأحمد رمضان "بيكهام" وأسامة جلال وكريم العراقي في الدفاع، وأكرم توفيق وعمار حمدي وإمام عاشور وناصر ماهر ورمضان صبحي وإبراهيم عادل وعبدالرحمن مجدي وطاهر محمد طاهر في الوسط، وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن وناصر منسي في الهجوم".