الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قصور الثقافة تحتفل بثورة 23 يوليو بثقافة الغربية

ثورة 23 يوليو
ثورة 23 يوليو

تواصل وزارة الثقافة برئاسة الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، احتفالاتها بذكرى ثورة 23 يوليو من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الغربية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، حيث نظم الفرع ندوة حول أهم كواليس الثورة، وكيف كانت الحياة السياسية، والاقتصادية في مصر، قبل بداية أحداثها، وأكد الرائد متقاعد مجدي عبدالسلام، أحد أبطال مصر في حرب أكتوبر المجيدة، أن البلاد قد شهدت تردٍ كبيرا على المستوى الاقتصادي والمعيشي للمواطن المصري، خلال حكم الملك فاروق الذي تفرغ لمجاملة الأثرياء وأصحاب الثروات الضخمة على حساب الفلاح الكادح الذي لم يجد قوت يومه، لتأتي ثورة 23 يوليو 1952 لتحرره من طغيان السخرة، وترد له حقوقه، وتحفظ له كرامته.

 

كما قدم قصر ثقافة طنطا التحية لقادة ثورة 23 يوليو ومن خلفهم شعب مصر العظيم، الذي استطاع قهر الظلم، وذلك خلال كلمة للباحثة سهام سعد التي استعرضت أهم الخطوات التي عمد إليها الضباط الأحرار، بقيادة محمد نجيب، وجمال عبد الناصر، والسادات وغيرهم، مشيرة إلى أن أحد أهم أسباب قيام الثورة هو هزيمة الجيش في حرب 1948 بعدها توجه الضباط الأحرار للتخطيط للثورة، التي اعتمدت على مبادئ عديدة، جاء في مقدمتها، القضاء على الإقطاع، والاستعمار، وعلى سيطرة رأس المال.

 

في السياق ذاته، أشارت مكتبة أبيار الثقافية إلى أن ثورة 23 يوليو حققت الكثير من المكاسب للشعب المصري، الذي كان يعاني الأمرين قبل اندلاعها، فقد حولت الثورة نظام الحكم من الملكية إلى الجمهورية، وتبع ذلك تطور كبير في المجالين الاجتماعي، والاقتصادي، كان أبرزها استرداد المصريين لكرامتهم، ولوطنهم المسلوب، على مدى عقود طويلة.

 

يأتي ذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة التي تجوب بها المحافظات.

وزارة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم ذكرى ثورة 23 يوليو الهيئة العامة لقصور الثقافة الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة

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