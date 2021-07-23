«داخل شحنة طماطم».. السعودية تحبط تهريب نحو مليونى حبة من الكبتاجون

أحبطت الدوائر الأمنية السعودية محاولة تهريب نحو 2.1 مليون حبة من الكبتاجون، كانت مخبأة داخل شحنة من معجون الطماطم المصدرة عبر منفذ الحديثة بشمال المملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت صحيفة الرياض السعودية.

وحسب الصحيفة السعودية، فقد كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة عن أنه وردت إرسالية عبر هذا المنفذ عبارة عن كراتين من "معجون الطماطم"، محمولة على إحدى الشاحنات، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون المخدرة مُخبأة بطريقة مصنعية داخل أغطية علب "معجون الطماطم"، بحيث جرى تجويف الأغطية لغرض التهريب ووضع الحبوب بداخلها، وأضافت الهيئة أنه جرى بعد ضبط الممنوعات اتخاذ الإجراءات النظامية.

تهريب الكبتاجون

وأكدت الهيئة في هذا الشأن أن جميع منافذها البرية والبحرية والجوية تقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب وحملاتهم المنظمة، ومن ذلك استغلالهم أيام المواسم وإرساليات المواد الغذائية لمحاولة تمرير هذه الممنوعات، موضحة أن جميع منافذها تبذل أقصى جهودها سعيا لإحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة باستخدام أحدث التقنيات الأمنية، إلى جانب العمل على تحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك في سبيل توحيد الجهود وتظافرها، للحد من عمليات تهريب المخدرات بجميع أشكالها وأنواعها.

ودعت الهيئة الجميع إلى التواصل معها عبر مركز البلاغات الأمنية (1910) للإبلاغ عن أي معلومات مرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، حيث يتولى المركز استقبال ومتابعة الملاحظات الأمنية بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للشخص المُبلغ في حال صحة معلومات البلاغ.

يُذكر أن الهيئة تمكنت في أواخر يونيو الماضي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر من 4.5 مليون حبة، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية "برتقال" وردت عبر ميناء جدة.