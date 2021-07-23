روسيا ترفع سعر الفائدة فى وجه التضخم المتزايد

رفع البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 6,5% - وهي أكبر زيادة منذ أزمة العملة في 2014 - في وقت تشهد البلاد ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية.

ألحقت جائحة كوفيد أضرارًا كبيرة بالاقتصاد الروسي فضلًا عن أزمة أسعار النفط عام 2020، وتتعرض السلطات لضغوط بعد الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية مثل السكر وزيت عباد الشمس والبيض.

وقال البنك في بيان "إن التضخم يزداد بما يتجاوز توقعات بنك روسيا"، مضيفًا أن الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي تهدف إلى "الحد من تأثير هذا الخطر" وإعادة التضخم إلى 4,0 بدلًا من 6,5% حاليًا.

ووفقًا لتقديرات البنك المركزي، وصل الاقتصاد الروسي إلى مستوى ما قبل الوباء في الربع الثاني من عام 2021.

وأضاف أن "النمو المطرد في الطلب المحلي يفوق طاقة التوسع في الإنتاج في مجموعة واسعة من القطاعات"، ونتيجة لذلك، "تجد الشركات أنه من الأسهل تحميل التكاليف المرتفعة على الأسعار".

ورفع سعر الفائدة الجمعة هو الأعلى منذ أن عانت روسيا في 2014 بعد هبوط أسعار النفط والعقوبات الغربية في أعقاب ضم موسكو شبه جزيرة القرم.

في ذلك العام، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بشكل مفاجئ إلى أكثر من 17%.

وبعد شهور من التضخم المنخفض تاريخيًا، بدأت أسعار البضائع الاستهلاكية ترتفع في مارس 2020، مدفوعة بانخفاض قيمة الروبل.

وبدأ البنك المركزي برفع سعر الفائدة المنخفض تاريخيًا في الشهر نفسه.

في يونيو، ظل التضخم السنوي في روسيا مرتفعًا عند 6,5% وفقًا لوكالة الإحصاء الحكومية، وهو أعلى مستوى منذ 2016 وأعلى بكثير من توقعات البنك عند 4,0%.

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية للبنك في 10 سبتمبر.