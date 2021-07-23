الجمعة 23 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رانيا المشاط تهنئ «الشربينى» و«فراج» لفوزهما ببطولة العالم للإسكواش 2021

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلاً من نور الشربيني وعلي فراج بفوزهما ببطولة العالم للاسكواش ٢٠٢١، مشيرة إلى أن نهائي بطولة العالم للاسكواش مصرى بالكامل.

 

وقالت وزيرة التعاون الدولي في تغريدة لها علي صفحتها الرسمية علي موقع "تويتر": "‏نهائي بطولة العالم للاسكواش مصري بالكامل.. نهنئ نجمينا العالميين نور الشربيني وعلي فراج بفوزهما ببطولة العالم للاسكواش ٢٠٢١، لتحرز نور البطولة للمرة الخامسة، وعلي للمرة الثانية. نفخر كمصريين بهذا الإنجاز التاريخي الجديد. مبروك".

 

جدير بالذكر أن اللاعبة المصرية نور الشربيني، المصنفة بالأولى عالميًا لسيدات الاسكواش، حصدت بطولة العالم للاسكواش، المقامة حاليًا في شيكاغو خلال الفترة بين 14 إلى 23 يوليو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

 

وفازت نور الشربيني على مواطنتها نوران جوهر في المباراة النهائية بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 53 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5، 11-8، 8-11، 11-9.
 

وكانت المصرية نور الشربيني قد تأهلت لنهائي بطولة العالم عقب فوزها على الأمريكية – من أصول مصرية – “أماندا صبحي” بنتيجة 3 – 0، فيما صعدت نوران جوهر بعد فوزها على نظيرتها الفرنسية “كاميل سيرم” بنفس النتيجة.

 

وحصدت نور الشربيني اللقب الثاني على التوالي والخامس لها ببطولات العالم بعد فوزها في 4 مناسبات من قبل أعوام “2015 – 2016 – 2018 – 2019”.

 

وتوج علي فرج، المصنف الأول على العالم، بلقب بطولة العالم للاسكواش، بفوزه اليوم الجمعة، على مواطنه محمد الشوربجي المصنف الثاني على العالم بنتيجة 3-1، في نهائي مصري خالص.

 

وتأهل فرج للمباراة النهائية بعد إقصاء مواطنه طارق مؤمن حامل اللقب بالفوز عليه بنتيجة 3-2، في مباراة استمرت 84 دقيقة، بينما تأهل محمد الشوربجي للمباراة النهائية على حساب النيوزلندي بول كول بنتيجة 3-1، في مباراة استمرت 50 دقيقة.​

Screenshot_20210723_161630
Screenshot_20210723_161630
وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط نور الشربيني بطولة العالم للاسكواش التعاون الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

بعد الزيادة الجديدة.. 7 طرق لتوفير 50% من استهلاك البنزين

الرئيس السيسى يحقق حلم «مجند العلمين» بعقد مكتبة جديدة (فيديو)

تفاصيل مفاوضات الأهلى مع جوهرة سيمبا التنزانى (خاص)

رسميًا.. لا زيادة فى تعريفة سيارات النقل الجماعى و«السرفيس» بالمحافظات

الرئيس السيسى يلتقى أسرة فى العلمين الجديدة: «الإيدين الشقيانة دى فيها البركة» (فيديو)

نقابة الموسيقيين تستنكر أفعال إيمان البحر درويش: « تحط من قدر أى فنان وتتنافى مع قيم المجتمع»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

ثروت الخرباوي

لماذا يكره الإخوان ثورة 23 يوليو؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «2-2»

ماجد حبته

توترات جديدة بسيناريو قديم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

ابنة أبي

محمد فوزي

عن الملء الثاني للسد الإثيوبي

د هند جاد

نساء كاملات وأنصاف رجال

أسماء محفوظ

رفقًا بطلبة الثانوية العامة

صور

مباراة تعادل الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

مباراة الأهلى والبنك الأهلى.. هدف أفشة فى الشوط الثانى

الشوط الأول.. البنك الأهلى يقيم ممرًّا شرفيًّا لأبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: لقاح «فايزر» يمنع خطر كورونا وليس فعالا ضد الإصابة

تفاصيل عودة إسرائيل للاتحاد الأفريقى بعد 20 عامًا من الإطاحة بها

تسجيل 130 إصابة بكورونا فى موريتانيا