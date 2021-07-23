رانيا المشاط تهنئ «الشربينى» و«فراج» لفوزهما ببطولة العالم للإسكواش 2021

هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلاً من نور الشربيني وعلي فراج بفوزهما ببطولة العالم للاسكواش ٢٠٢١، مشيرة إلى أن نهائي بطولة العالم للاسكواش مصرى بالكامل.

وقالت وزيرة التعاون الدولي في تغريدة لها علي صفحتها الرسمية علي موقع "تويتر": "‏نهائي بطولة العالم للاسكواش مصري بالكامل.. نهنئ نجمينا العالميين نور الشربيني وعلي فراج بفوزهما ببطولة العالم للاسكواش ٢٠٢١، لتحرز نور البطولة للمرة الخامسة، وعلي للمرة الثانية. نفخر كمصريين بهذا الإنجاز التاريخي الجديد. مبروك".

جدير بالذكر أن اللاعبة المصرية نور الشربيني، المصنفة بالأولى عالميًا لسيدات الاسكواش، حصدت بطولة العالم للاسكواش، المقامة حاليًا في شيكاغو خلال الفترة بين 14 إلى 23 يوليو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نور الشربيني على مواطنتها نوران جوهر في المباراة النهائية بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 53 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5، 11-8، 8-11، 11-9.



وكانت المصرية نور الشربيني قد تأهلت لنهائي بطولة العالم عقب فوزها على الأمريكية – من أصول مصرية – “أماندا صبحي” بنتيجة 3 – 0، فيما صعدت نوران جوهر بعد فوزها على نظيرتها الفرنسية “كاميل سيرم” بنفس النتيجة.

وحصدت نور الشربيني اللقب الثاني على التوالي والخامس لها ببطولات العالم بعد فوزها في 4 مناسبات من قبل أعوام “2015 – 2016 – 2018 – 2019”.

وتوج علي فرج، المصنف الأول على العالم، بلقب بطولة العالم للاسكواش، بفوزه اليوم الجمعة، على مواطنه محمد الشوربجي المصنف الثاني على العالم بنتيجة 3-1، في نهائي مصري خالص.

وتأهل فرج للمباراة النهائية بعد إقصاء مواطنه طارق مؤمن حامل اللقب بالفوز عليه بنتيجة 3-2، في مباراة استمرت 84 دقيقة، بينما تأهل محمد الشوربجي للمباراة النهائية على حساب النيوزلندي بول كول بنتيجة 3-1، في مباراة استمرت 50 دقيقة.​