مدير CIA: خطوات السلطات الروسية ضد الهاكرز ستظهر جدية النوايا

صرح مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) الأمريكية ويليام بيرنز بأن خطوات السلطات الروسية ضد الهاكرز الذين يستهدفون الشركات الأمريكية، ستظهر مدى جدية نوايا موسكو.

وأشار بيرنز في حديث لقناة NPR، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "أكد بوضوح" خلال القمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي اتصال هاتفي معه، أنه يولي اهتماما بمحاربة الهجمات السيبرانية، وأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إن لم تتخذها موسكو ضد الهاكرز.

وتابع بيرنز قائلا: "أعتقد أن هذه تجربة مهمة بالفعل لمدى جدية القيادة الروسية".

وقال مدير الوكالة إنه في أعقاب قمة جنيف تعرضت شركة Kaseya الأمريكية لهجوم من قبل جماعة REvil للهاكرز، التي يقال إنها من روسيا.

وفي سياق متصل، قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA"، ويليام بيرنز، إن شعره شاب خلال خدمته كسفير لبلاده لدى روسيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال بيرنز البالغ 65 عاما من عمره، في حديث لإذاعة "NPR" الخميس، ردا على سؤال حول ما إذا انخفض عدد "الهجمات الإلكترونية المنفذة من أراضي روسيا" بعد القمة الأمريكية الروسية يوم 16 يونيو في جنيف: "حسب خبرتي في التعامل مع (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، و معظم شعري شاب خلال خدمتي في روسيا و التعامل معها في عهد بوتين، فإنه لا يخجل من السيطرة على الأشياء التي تحدث في أراضيه أو منها".

وأضاف بيرنز الذي تولى منصب السفير الأمريكي لدى روسيا خلال الفترة من 2005 حتى 2008، أنه يجب انتظار وقت معين "قبل التوصل إلى استنتاجات بشأن مدى انخفاض عدد الهجمات الإلكترونية من روسيا".

وسبق أن كذبت السلطات الروسية مرارا الاتهامات الموجهة إليها من قبل الولايات المتحدة وحلفائها بالوقوف وراء هجمات سيبرانية عليها.

وأعلن بوتين عقب قمته مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنهما توصلا إلى اتفاق لبدء المشاورات حول قضية الهجمات السيبرانية.