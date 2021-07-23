الجمعة 23 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مدير CIA: خطوات السلطات الروسية ضد الهاكرز ستظهر جدية النوايا

ويليام بيرنز
ويليام بيرنز

صرح مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) الأمريكية ويليام بيرنز بأن خطوات السلطات الروسية ضد الهاكرز الذين يستهدفون الشركات الأمريكية، ستظهر مدى جدية نوايا موسكو.

وأشار بيرنز في حديث لقناة NPR، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "أكد بوضوح" خلال القمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  وفي اتصال هاتفي معه، أنه يولي اهتماما بمحاربة الهجمات السيبرانية، وأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إن لم تتخذها موسكو ضد الهاكرز.

وتابع بيرنز قائلا: "أعتقد أن هذه تجربة مهمة بالفعل لمدى جدية القيادة الروسية".

وقال مدير الوكالة إنه في أعقاب قمة جنيف تعرضت شركة Kaseya الأمريكية لهجوم من قبل جماعة REvil للهاكرز، التي يقال إنها من روسيا.

وفي سياق متصل، قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA"، ويليام بيرنز، إن شعره شاب خلال خدمته كسفير لبلاده لدى روسيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال بيرنز البالغ 65 عاما من عمره، في حديث لإذاعة "NPR" الخميس، ردا على سؤال حول ما إذا انخفض عدد "الهجمات الإلكترونية المنفذة من أراضي روسيا" بعد القمة الأمريكية الروسية يوم 16 يونيو في جنيف: "حسب خبرتي في التعامل مع (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، و معظم شعري شاب خلال خدمتي في روسيا و التعامل معها في عهد بوتين، فإنه لا يخجل من السيطرة على الأشياء التي تحدث في أراضيه أو منها".

وأضاف بيرنز الذي تولى منصب السفير الأمريكي لدى روسيا خلال الفترة من 2005 حتى 2008، أنه يجب انتظار وقت معين "قبل التوصل إلى استنتاجات بشأن مدى انخفاض عدد الهجمات الإلكترونية من روسيا".

وسبق أن كذبت السلطات الروسية مرارا الاتهامات الموجهة إليها من قبل الولايات المتحدة وحلفائها بالوقوف وراء هجمات سيبرانية عليها.

وأعلن بوتين عقب قمته مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنهما توصلا إلى اتفاق لبدء المشاورات حول قضية الهجمات السيبرانية.

 

روسي روسية جدية موسكو هاكرز خطوات نوايا السلطات الروسية CIA

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد تعادل الأهلى أمام البنك الأهلى

يعانى من مرض نفسى.. حبس المتهم بذبح والدته فى إمبابة

«أطحن نفسى ولا حد يغلبنى».. تفاصيل حوار الرئيس السيسى مع مجند المرور فى العلمين

القبض على الزوج قاتل طبيبة الدقهلية

فى إجازة الصيف.. تعرف على أشهر 5 أماكن يمكن زيارتها فى الإسكندرية

أمن القاهرة يلقى القبض على المتهم بخلع ملابسه أمام سيدة بمنطقة المعصرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

ثروت الخرباوي

لماذا يكره الإخوان ثورة 23 يوليو؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «2-2»

ماجد حبته

توترات جديدة بسيناريو قديم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

ابنة أبي

محمد فوزي

عن الملء الثاني للسد الإثيوبي

د هند جاد

نساء كاملات وأنصاف رجال

أسماء محفوظ

رفقًا بطلبة الثانوية العامة

صور

مباراة تعادل الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

مباراة الأهلى والبنك الأهلى.. هدف أفشة فى الشوط الثانى

الشوط الأول.. البنك الأهلى يقيم ممرًّا شرفيًّا لأبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

تسجيل 130 إصابة بكورونا فى موريتانيا

1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان