الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غرق طفل فى ترعة طرابمبا بدمنهور

غرق طفل في ترعة
غرق طفل في ترعة

لقي طفل مصرعه غرقا اليوم، أثناء لهوه أمام منزله بقرية طرابمبا التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، حيث سقط بمياه ترعة القرية وجرفه التيار لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي ونقلها لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد باستقبال مستشفي دمنهور التعليمي، عمرو عطية إبراهيم عبدالرحمن، 10 سنوات، جثة هامدة، ادعاء اسفكسيا الغرق بترعة أمام منزله بقرية طرابمبا.

وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي، ونقلها لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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