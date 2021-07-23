الجمعة 23 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أفضل 5 طرق لتجنب الأطفال أضرار حرارة الشمس

طفلة
طفلة

دائمًا ما يحاول الآباء والأمهات الحصول على أفضل النتائج لأبنائهم في كل شيء، ودائمًا يحاولون أيضًا تجنيبهم كل الأشياء التي من الممكن أن تضرهم، ولعل أكثر ما يعكر صفو الآباء هذه الأيام هي آشعة الشمس الحارقة التي تؤذي الطفل ومن الممكن أن تدفع ببعضهم إلى الإصابة بضربات شمس، خاصة أولئك الأطفال أصحاب البشرة الحساسة.

وبحسب موقع "healthy children"، فإن هناك عددًا من النصائح يجب أن يسير عليها الآباء لحماية أبنائهم من حرارة الشمس، نرصدها في التقرير التالي:

 

تجنب التعرض لآشعة الشمس المباشرة

يفضل ألا يعرض الآباء أطفالهم إلى آشعة الشمس المباشرة أو الخروج بهم في أوقات الظهيرة، إذ تكون حرارة الشمس على أشدها، وتأجيل جميع المواعيد حتى تغيب الشمس أو تقل حدتها، وذلك يكون خلال ساعات الليل.

 

الملابس القطنية

يحتاج الأطفال إلى ارتداء ملابس قطنية واسعة، خاصة الأطفال الذين هم أقل من العام، بواقع قطعة واحدة فقط، وفقًا لموقع "kids health"، لأن الملابس التي تحتوي على ألياف صناعية قد تتسبب في زيادة التعرق وتهيج البشرة، ولكن الملابس القطنية لطيفة على البشرة وتساعد في امتصاص العرق.

 

شرب السوائل

كما يجب الإكثار من شرب السوائل، حيث يفقد الجسم الكثير من السوائل مع ارتفاع درجات الحرارة، لذلك يجب الحرص على شرب كميات مناسبة من المياه والعصائر الطبيعية للحفاظ على رطوبة الجسم، وكذلك البشرة، لتجنب حدوث الجفاف وهبوط في الدورة الدموية للجسم.

 

الغذاء الصحي

احرصي على تناول طفلك وجبات خفيفة تحمل الكثير من العناصر الغذائية والألياف التي يحتاجها الجسم، ليحافظ على الطاقة اللازمة له ولكن دون شعوره بالتعب والإعياء، لذلك يجب أن تدخل الخضراوات والفواكه الطازجة في جميع تلك الوجبات.

 

الاهتمام بالرضاعة الطبيعية

أما الأطفال الذين لا يزالون في مرحلة الرضاعة بعد، يجب الإكثار من مرات الرضاعة، فلا تعتمد على فكرة تنظيم الرضاعات كل، والاعتماد أكثر على رضاعة الطفل كلما احتاج رضيعك حتى لا يتعرض للإصابة بالجفاف.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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