أمريكا ورواندا تستضيفان اجتماعًا افتراضيًا بشأن عمليات حفظ السلام الدولية

استضافت الولايات المتحدة اليوم، بالتعاون مع رواندا اجتماعا افتراضيا، لأعضاء اللجنة الخاصة بحفظ السلام التابعة للجمعية العامة بالأمم المتحدة.

وذكر نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن اجتماع هذه اللجنة المعروفة ب" سي ـ 34 " استهدف التحضير للمؤتمر الوزاري لحفظ السلام الدولي، والذي من المقرر عقده في ديسمبر المقبل بالعاصمة الكورية الجنوبية سول.

وأضاف أن الاجتماع ركز على بناء القدرات كما سلط الضوء على المساهمات الكبيرة التي يمكن أن تقدمها الشراكات من أجل تعزيز أداء عمليات حفظ السلام وفعاليتها.

وأشار إلى أن ليندا توماس جرينفيلد ، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أكدت في الاجتماع على التزام بلادها بعمليات حفظ الدولية بما في ذلك برامج بناء القدرات، ومبادرة عمليات السلام العالمية الأمريكية وبرنامج دعم الشرطة الدولية لقوات حفظ السلام.

وأوضح أن المشاركين في الاجتماع من ممثلي الدول المساهمة بقوات الجيش والشرطة في عمليات حفظ السلام تبادلوا التجارب والخبرات بشأن بناء القدرات، كما ناقش قادة تابعون لبعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام الجهود الرامية لإنجاح تلك العمليات.

ونوه المتحدث إلى أن بلاده تعد أكبر مساهم في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وشريكا بارزا في برامج بناء قدرات حفظ السلام.