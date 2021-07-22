الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد ازدياد حالات الغرق.. قائد «غواصين الخير» يوجه نصائح للمصطافين

ايهاب المالحي
ايهاب المالحي

وجه الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، نصائح للمواطنين خاصة بمحافظة الإسكندرية، بعد تلقي عدة بلاغات بثلاث حالات غرق بشواطئ المحافظة، فضلًا عن حالتين بمحافظات أخرى، خلال يوم واحد.


وأكد «المالحي» خلال فيديو قام ببثه على صفحته الشخصية، أن أكثر حالات الغرق تكون في غير مواعيد تواجد فرق الإنقاذ على الشواطئ قبل السابعة صباحا أو بعد السابعة مساءً، مناشدًا المواطنين بعدم نزول البحر في غير المواعيد المحددة للسباحة، مع اتباع تعليمات رجال الإنقاذ على الشواطئ.


وطالب جميع المواطنين وخاصة ضيوف وأهالي الإسكندرية، بتوخي الحذر خلال تلك الأيام بداية من اليوم الخميس، بسبب أن الرياح بدأت تشتد، مما أدي لارتفاع الأمواج، والذي من المتوقع أن تستمر على هذه الحالة حتى يوم الأحد المقبل.


وحذر قائد غواصين الخير من نزول  البحر المفتوح مثل شواطئ العجمي والساحل الشمالي، في أيام ارتفاع الأمواج، مشيرًا إلى أن الشباب والأهالي لا يدركون  حجم المأساة التي نراها عندما نخرج جثمان غريق ونسلمه لأسرته التي تبقى على الشاطئ تنتظر خروجه، مطالبًا الأهالي بمنع أبنائهم من النزول لمياه البحر في غير أوقات تواجد الإنقاذ على الشواطئ.


وكانت  شواطئ الإسكندرية قد سجلت 3 حالات غرق بينهما طفل، وذلك خلال 24 ساعة، ونجحت قوات الإنقاذ فى انتشال جثمان شاب غرق في شاطئ إسحق حلمي بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، بينما تواصل قوات الإنقاذ  البحث عن جثماني لطفل وشاب بشواطئ الهانوفيل غرب الإسكندرية.

 

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد شدد على رفع درجة الاستعداد القصوى بشواطئ الإسكندرية، لاستقبال مواطني وزائري الشواطئ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشدداً على جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لتكثيف حملات الرقابة بشواطئ الإسكندرية علي مدار اليوم لمنع أي تجاوزات أو مخالفات، وتطبيق كل التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشأن التواجد علي الشواطئ، وعلي رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة علي شواطئ الإسكندرية.

قائد فريق غواصين الخير ثلاث حالات غرق فرق الإنقاذ اتباع تعليمات رجال الإنقاذ الإسكندرية

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وائل لطفي

يوليو ويونيو

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