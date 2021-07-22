حجاج ‏بيت الله الحرام يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق (صور)

نشرت وزارة الحج والعمرة في السعودية، اليوم الخميس، صورا لحجاج ‏بيت الله الحرام يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق عبر حسابها على موقع تويتر.

وبدأت، أمس الأربعاء، اليوم الحادي عشر من ذي الحجة أيام التشريق الثلاث، والتي تنتهي بمغيب شمس، غدا الجمعة، يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وسميت بالتشريق لأن الحجاج كانوا يشرقون فيها لحوم الهدي والأضاحي.

والواجب على الحاج رمي الجمرات الثلاث طوال الأيام التي يقضيها في منى، ويكبر الله مع كل حصاة، ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلًا القبلة، رافعًا يديه يدعو بما شاء، ويتجنب مزاحمة ومضايقة إخوانه المسلمين.



أما جمرة العقبة الكبرى فلا يقف ولا يدعو بعدها، فمن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر، ثم يغادر منى قبل غروب الشمس، فإذا غربت عليه الشمس ومازال في منى لزمه البقاء للمبيت بها ليلة الثالث عشر، والرمي في اليوم الثالث عشر ما لم يكن قد تهيأ للتعجل فيخرج ولا يلزمه المبيت بمنى.



من جانبه أعلنت السلطات السعودية، اليوم الخميس، أنها رصدت مخالفات في وجبات مقدمة للحجاج، حسبما كشفت وكالة الأنباء السعودية (واس)، وأوضحت وزارة الحج والعمرة أنه في ضوء الجولات الرقابية والتفتيشية وأعمال المتابعة، تم رصد مخالفات في الوجبات مسبقة التحضير المقدمة للحجاج.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يشمل تقديم وجبات لا تتوافر فيها الاشتراطات المنصوص عليها في إعدادها وتقديمها، ولجوء بعض الشركات إلى التعاقد مع مقدمي خدمة الوجبات بجودة أقل مما تتطلبه تلك الاشتراطات المتعاقد عليها، وفق معايير ومواصفات عالية الجودة.

توقيع جزاءات

وأكدت الوزارة أنه سيتم إيقاع الجزاءات المقررة بعد استكمال إجراءات التحقيق اللازمة في هذا الشأن، في حق تلك الشركات والمؤسسات حيال ما جرى ارتكابه من مخالفات.

وقالت وزارة الحج والعمرة: "وفيما يتعلق بالمخالفات، ذات الصلة بجودة الوجبات مسبقة التحضير وآلية تجهيزها وتقديمها، تم التنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة والهيئة العامة للغذاء والدواء بحكم الاختصاص لتكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على متعهدي الإعاشة وموردي الوجبات مسبقة التحضير، مع تطبيق أقصى العقوبات على من يثبت مخالفته للمعايير واللوائح والتنظيمات".

الحجاج يرمون الجمرات

127-130700-pilgrims-stone-jamarat-second-day-tashreeq-3.jpeg

127-130702-pilgrims-stone-jamarat-second-day-tashreeq-9.jpeg

127-130702-pilgrims-stone-jamarat-second-day-tashreeq-7.jpeg

127-130701-pilgrims-stone-jamarat-second-day-tashreeq-5.jpeg