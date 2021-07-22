ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في بلغاريا إلى 423 ألفا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، عن تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 423 ألفا و319 حالة.

وذكرت بوابة المعلومات الوطنية في تقريرها اليومي، حسبما أوردت وكالة أنباء صوفيا البلغارية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 18 ألفا و187 حالة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وتعافى من الوباء 183 شخصا خلال الساعات ال24 الماضية، بينما يتلقى 726 شخصا العلاج في المستشفيات من بينهم 80 في وحدات العناية المركزة.

- ترتيب الدول بحسب إصابات كورونا حول العالم



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان، و تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.





- إرشادات منظمة الصحة العالمية



وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.