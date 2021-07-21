الجمهور بعد إعلان «العوضي» تحسن حالة ياسمين عبد العزيز: ربنا استجاب لنا

نشر الفنان أحمد العوضي، زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد تدهور حالتها الصحية عقب إجراءها عملية جراحية مؤخرًا، تحديدًا بعد 10 أيام كاملة قضتها داخل العناية المركزة، وجرى منع الزيارة عنها لحين تحسن حالتها الصحية.



وكتب الفنان أحمد العوضي، قائلًا: "الحمد لله ياسمين خرجت من الرعاية المركزة لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين خوفا عليها حيث إن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة".

وأضاف الفنان أحمد العوضي، قائلًا: "حتى استقرار الحالة... أعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عني شكرا ليكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها..... ادعولها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامه".

تفاعل روّاد السوشيال

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا مع منشور العوضي، معبرين عن فرحتهم بشفاء الفنانة ياسمين عبد العزيز، وعودتها للحياة من جديد، فكتبت سمر الميرغني، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "ربنا يطمنا عليها وتقوم لنا بالسلامة"، وعلقت سمورة لطفي، من رواد السوشيال ميديا قائلًة: "يا الله بجد أحلى خبر والله العظيم الواحد يعيد وهو مبسووووط ألف حمد وشكر ليك يااااااااارب حقيقي ربنا واضع المحبة لياسمين في قلوبنا كأنها من لحمنا ودمنا ربنا يتم شفاها على الف خير يااااااارب وتعدي علي خير وسلامه يااااااارب".



وعلقت خلود داوود، من جمهور الفنانة ياسمين عبد العزيز قائلًة: "الحمدلله إن حالتها اتحسنت لطف ربنا كبير وبإذن الله ربنا يكمل شفاها على خير ونشوف ضحكتها القمر تاني وربنا يخليكم لبعض".



يجدر الإشارة إلى أن الفنان أحمد العوضي قد طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد خضوعها لعملية جراحية، قبل عيد الأضحى المبارك مباشرة، لخوضعها إلى عملية جراحية.