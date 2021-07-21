الأربعاء 21 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الجمهور بعد إعلان «العوضي» تحسن حالة ياسمين عبد العزيز: ربنا استجاب لنا

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

نشر الفنان أحمد العوضي، زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد تدهور حالتها الصحية عقب إجراءها عملية جراحية مؤخرًا، تحديدًا بعد 10 أيام كاملة قضتها داخل العناية المركزة، وجرى منع الزيارة عنها لحين تحسن حالتها الصحية.


وكتب الفنان أحمد العوضي، قائلًا: "الحمد لله ياسمين خرجت من الرعاية المركزة لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين خوفا عليها حيث إن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة".

 

وأضاف الفنان أحمد العوضي، قائلًا: "حتى استقرار الحالة... أعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عني شكرا ليكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها..... ادعولها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامه".

 

 

تفاعل روّاد السوشيال

 

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا مع منشور العوضي، معبرين عن فرحتهم بشفاء الفنانة ياسمين عبد العزيز، وعودتها للحياة من جديد، فكتبت سمر الميرغني، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "ربنا يطمنا عليها وتقوم لنا بالسلامة"، وعلقت سمورة لطفي، من رواد السوشيال ميديا قائلًة: "يا الله بجد أحلى خبر والله العظيم الواحد يعيد وهو مبسووووط ألف حمد وشكر ليك يااااااااارب حقيقي ربنا واضع المحبة لياسمين في قلوبنا كأنها من لحمنا ودمنا ربنا يتم شفاها على الف خير يااااااارب وتعدي علي خير وسلامه يااااااارب".


وعلقت خلود داوود، من جمهور الفنانة ياسمين عبد العزيز قائلًة: "الحمدلله إن حالتها اتحسنت لطف ربنا كبير وبإذن الله ربنا يكمل شفاها على خير ونشوف ضحكتها القمر تاني وربنا يخليكم لبعض". 
 
يجدر الإشارة إلى أن الفنان أحمد العوضي قد طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد خضوعها لعملية جراحية، قبل عيد الأضحى المبارك مباشرة، لخوضعها إلى عملية جراحية.

أزمة ياسمين عبد العزيز الفنانه ياسمين عبد العزيز تطور حالتها ياسمين عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الإفتاء»: يجوز توجيه الزكاة لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

استجابة لرئيس تحرير «الدستور».. «الإفتاء» تجيز توجيه الزكاة والصدقات لـ«حياة كريمة»

أجواء حارة وارتفاع فى الرطوبة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

حملات الشرطة النسائية في الحدائق والمتنزهات لمنع التحرش

المتهمة في واقعة «عرض رشوة على مسؤول بالتعليم» تعترف: صوتي وصورتي

محمد الباز يكتب: كلمة السر.. حديث متواصل عن الجيش والشعب من 23 يوليو إلى 30 يونيو

صدمة قوية يتلقاها المارد الأحمر قبل مواجهة البنك الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مدينة الأشباح.. ابتزاز متكرر

سمر عادل

علاقة الهجرة بالثقافة والهوية

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (9)

لواء. محسن الفحام

القضاء الشامخ ومواجهة الإرهاب

ماجد حبته

بغداد لا تعرف الأعياد

إبراهيم داود

فى محبة البساطى

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

صور

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية

صلاة العيد فى مسجد الحاكم بأمر الله

صلاة العيد من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

«‏اليونيفيل» تحقق في تبادل إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل