سلاح الجو الأمريكي يدعم جهود «سورينام» لمكافحة كورونا

أهدى سلاح الجو الأمريكى مستشفى ميدانيا متنقلا لجمهورية “سورينام” لمساعدة سلطاتها على تقديم اللقاحات الواقية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتقديم الرعاية الطبية والفحوصات اللازمة للمصابين.

وقال ناطق باسم سلاح الجو الأمريكي "إن المستشفى يستطيع التعامل مع 700 حالة إصابة تستدعى الإقامة الداخلية، وتم تزويده بنحو 220 ألف جرعة لقاح، وذلك في إطار جهود الإدارة الامريكية لدعم قدرة بلدان أمريكا اللاتينية على التصدى لجائحة كورونا، وهو ما خصصت له إدارة بايدن 260 مليون دولار لتقديم لقاحات مجانية لتلك الدول".

وتقع جمهورية سورينام في أقصى جنوب شرق قارة أمريكا الجنوبية، ويصل عدد سكانها إلى 600 ألف نسمة، أصاب الفيروس 24 ألفًا و272 منهم، فيما توفيت 611 حالة متأثرة بإصابتها.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.