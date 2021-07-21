الأربعاء 21 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلاح الجو الأمريكي يدعم جهود «سورينام» لمكافحة كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أهدى سلاح الجو الأمريكى مستشفى ميدانيا متنقلا لجمهورية “سورينام” لمساعدة سلطاتها على تقديم اللقاحات الواقية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتقديم الرعاية الطبية والفحوصات اللازمة للمصابين.

وقال ناطق باسم سلاح الجو الأمريكي "إن المستشفى يستطيع التعامل مع 700 حالة إصابة تستدعى الإقامة الداخلية، وتم تزويده بنحو 220 ألف جرعة لقاح، وذلك في إطار جهود الإدارة الامريكية لدعم قدرة بلدان أمريكا اللاتينية على التصدى لجائحة كورونا، وهو ما خصصت له إدارة بايدن 260 مليون دولار لتقديم لقاحات مجانية لتلك الدول".

وتقع جمهورية سورينام في أقصى جنوب شرق قارة أمريكا الجنوبية، ويصل عدد سكانها إلى 600 ألف نسمة، أصاب الفيروس 24 ألفًا و272 منهم، فيما توفيت 611 حالة متأثرة بإصابتها.
 

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

واشنطن مكافحة كورونا سورينام الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يجوز توجيه أموال الزكاة لـ«حياة كريمة»؟

الأكثر قراءة

أجواء حارة وارتفاع فى الرطوبة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

صدمة قوية يتلقاها المارد الأحمر قبل مواجهة البنك الأهلى

محمد عواد يفسد الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

«الصحة العالمية»: العالم أمام كورونا ولابد من تلقيح 70% من البشر

«البترول» تُسابق الزمن لتوفير ألف محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي

«اليونسكو» تزيل مرفأ ليفربول من لائحة التراث العالمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (9)

لواء. محسن الفحام

القضاء الشامخ ومواجهة الإرهاب

ماجد حبته

بغداد لا تعرف الأعياد

إبراهيم داود

فى محبة البساطى

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

صور

صلاة العيد فى مسجد الحاكم بأمر الله

صلاة العيد من مسجد السلطان حسن

«أصغر جزار في العيد».. أحمد يشارك والده في ذبح الأضاحي بالقناطر

محطة تل أبيب

المزيد

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

«‏اليونيفيل» تحقق في تبادل إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل

1372 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل 