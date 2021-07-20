وكيل «صحة بني سويف» يتفقد المستشفيات فى أول أيام عيد الأضحى (صور)

قام الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الثلاثاء، بالمرور على عدد من المستشفيات، وذلك لمتابعة تقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد بغدادي، وكيل المديرية، والدكتورة رحاب عبد الغني، مدير المستشفيات، حيث تم المرور على مستشفى الحميات ببني سويف لمتابعة انتظام تواجد الأطباء بالنوبتجيات وتم المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ وتقديم التهاني بالعيد للعاملين بالمستشفى والاطمئنان على المرضى بالأقسام الداخلية وتقديم التهاني لهم بالعيد.

وقام وكيل وزارة الصحة بالمرور على مستشفى الصدر ببني سويف لمتابعة تواجد الأطباء بالنوبتجيات وأقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والاطمئنان على المرضي بالعناية والتأكيد علي اتباع بروتوكول العلاج لفيروس كورونا، وتمت متابعة أعمال تطوير القسم الداخلي بالمستشفى وتقديم التهاني للعاملين والمرضى.

واختتم الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، جولته بالمرور على مستشفى ناصر العام ومتابعة أقسام الاستقبال والطوارئ والاستماع لشكاوى المرضى وحلها في حينه وأثناء المرور تم التنسيق مع المستشفى الجامعي لتحويل حالة لرجل مسن تتطلب حالته الصحية التحويل للعناية المركزة للمخ والأعصاب بالمستشفى الجامعي لاشتباه الإصابة بنزيف في المخ وقد تحتاج لتدخل جراحي، متابعًا تحويل الحالة برفقة طبيب حتى وصولها إلى المستشفى الجامعي والاطمئنان عليه.

وفى سياق منفصل أعلنت مديرية صحة بنى سويف تشكيل غرفة أزمات فرعية بالمديرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك تحت إشراف وكيل الوزارة، مع إبلاغ مديري المستشفيات والطوارئ بتنفيذ خطة إخلاء الأقسام التي لها علاقة بالطوارئ واستدعاء فريق الانتشار السريع حال حدوث طوارئ مع التأكد من توفر رصيد استراتيجي من الأدوية والمستلزمات بكل مستشفى والاطمئنان على توافر كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته، وجاهزية الأسرًة بالأقسام الداخلية، ومراجعة خرائط الميادين والبؤر الساخنة للأحداث والتجمعات وتحديد مستشفيات الإحالة بجانب المرور صباحا ومساءَ على جميع المنشآت الصحية لمتابعة سير العمل، والتأكيد على جاهزية ثلاجات حفظ الموتى والتنسيق مع محافظتي الفيوم والمنيا في هذا الشأن، وعمل نوبتجية لمخازن أدوية ومستلزمات المديرية.

وكيل وزارة الصحة

وكيل وزارة الصحة

وكيل وزارة الصحة

وكيل وزارة الصحة

وكيل وزارة الصحة

وكيل وزارة الصحة

وكيل وزارة الصحة

وكيل وزارة الصحة

وكيل وزارة الصحة