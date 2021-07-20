الثلاثاء 20 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة بني سويف» يتفقد المستشفيات فى أول أيام عيد الأضحى (صور)

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة

قام الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الثلاثاء، بالمرور على عدد من المستشفيات، وذلك لمتابعة تقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد بغدادي، وكيل المديرية، والدكتورة رحاب عبد الغني، مدير المستشفيات، حيث تم المرور على مستشفى الحميات ببني سويف لمتابعة انتظام تواجد الأطباء بالنوبتجيات وتم المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ وتقديم التهاني بالعيد للعاملين بالمستشفى والاطمئنان على المرضى بالأقسام الداخلية وتقديم التهاني لهم بالعيد. 

FB_IMG_1626804274722

وقام وكيل وزارة الصحة بالمرور على مستشفى الصدر ببني سويف لمتابعة تواجد الأطباء بالنوبتجيات وأقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والاطمئنان على المرضي بالعناية والتأكيد علي اتباع بروتوكول العلاج لفيروس كورونا، وتمت متابعة أعمال تطوير القسم الداخلي بالمستشفى وتقديم التهاني للعاملين والمرضى.

واختتم الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، جولته بالمرور على مستشفى ناصر العام ومتابعة أقسام الاستقبال والطوارئ والاستماع لشكاوى المرضى وحلها في حينه وأثناء المرور تم التنسيق مع المستشفى الجامعي لتحويل حالة لرجل مسن تتطلب حالته الصحية التحويل للعناية المركزة للمخ والأعصاب بالمستشفى الجامعي لاشتباه الإصابة بنزيف في المخ وقد تحتاج لتدخل جراحي، متابعًا تحويل الحالة برفقة طبيب حتى وصولها إلى المستشفى الجامعي والاطمئنان عليه.

FB_IMG_1626804280510

وفى سياق منفصل أعلنت مديرية صحة بنى سويف تشكيل غرفة أزمات فرعية بالمديرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك تحت إشراف وكيل الوزارة، مع إبلاغ مديري المستشفيات والطوارئ بتنفيذ خطة إخلاء الأقسام التي لها علاقة بالطوارئ واستدعاء فريق الانتشار السريع حال حدوث طوارئ مع التأكد من توفر رصيد استراتيجي من الأدوية والمستلزمات بكل مستشفى والاطمئنان على توافر كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته، وجاهزية الأسرًة بالأقسام الداخلية، ومراجعة خرائط الميادين والبؤر الساخنة للأحداث والتجمعات وتحديد مستشفيات الإحالة بجانب المرور صباحا ومساءَ على جميع المنشآت الصحية لمتابعة سير العمل، والتأكيد على جاهزية ثلاجات حفظ الموتى والتنسيق مع محافظتي الفيوم والمنيا في هذا الشأن، وعمل نوبتجية لمخازن أدوية ومستلزمات المديرية.

وكيل وزارة الصحة

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة
بني سويف مستشفيات عيد الأضحى وكيل وزارة الصحة مستشفى الصدر أول أيام عيد الأضحى

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يجوز توجيه أموال الزكاة لـ«حياة كريمة»؟

الأكثر قراءة

جبهة تحرير تيجراى تعلن أسر رئيس عمليات القيادة الشرقية للجيش الإثيوبى

منتفعو حملات المبادرة الرئاسية لتوزيع لحوم الأضاحى: أشعرونا بفرحة العيد

مصدر أمنى يكشف حقيقة هدم بلطجية لمنزل بالقوة فى رشيد

السيسى ورئيس الوزراء البريطانى يبحثان تطورات قضية سد النهضة

آخر حوار لعبلة كامل: بنتى «حولة».. وبخاف من الأدوار العالية

عروض مغرية لكارتيرون.. ومدرب الزمالك يحسم قراره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (9)

لواء. محسن الفحام

القضاء الشامخ ومواجهة الإرهاب

ماجد حبته

بغداد لا تعرف الأعياد

إبراهيم داود

فى محبة البساطى

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

صور

صلاة العيد فى مسجد الحاكم بأمر الله

صلاة العيد من مسجد السلطان حسن

«أصغر جزار في العيد».. أحمد يشارك والده في ذبح الأضاحي بالقناطر

محطة تل أبيب

المزيد

«‏اليونيفيل» تحقق في تبادل إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل

1372 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل 

الدفاعات السورية تحبط هجومًا إسرائيليًا على حلب