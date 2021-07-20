قرار مهم من السعودية بشأن صلاحية الإقامة وتأشيرات الزيارة

أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي حتى 31 أغسطس المقبل.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

وأشارت إلى أن القرار الذي أصدره وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، يأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفي إطار جهود المملكة للتعامل مع آثار وتبعات جائحة كورونا وضمن الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين.

في سياق متصل، جندت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 825 كادرًا نسائيًا، لتوفير جميع الخدمات لقاصدات المسجد الحرام، بعد عودتهن من المشاعر المقدسة، ووصولهن لأداء طواف الإفاضة.

وقالت مدير عام الإدارة العامة للشئون الخدمية النسائية الأستاذة وضحة بنت عبدالرحمن عسيري، إن الإدارة العامة تضم 227 موظفة حرصن على توفير كافة الخدمات بدءًا من استقبال قاصدات المسجد الحرام والترحيب بهن، وتوزيع أكياس لحفظ أمتعتهم ومقتنياتهم الشخصية، بمداخل الأبواب وتوفير 59 حقيبة، و12 عربة رفوف لتقديم وتوزيع عبوات ماء زمزم بجميع المواقع المخصصة للنساء، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها.

وأضافت أنه تم تأمين 17 مضخة لعمليات التطهير والتعقيم، و4 ماكينات لكنس السجاد، والتي يقوم بها 550 عاملة ومشرفة، إضافة إلى 48 حارسة أمن مدني لتحقيق السلامة والأمن للقاصدات.

وذكرت عسيري أن الإدارة تقوم بعمليات قياس رضا المستفيدات من الخدمات المقدمة، سعيًا لتحسينها وتطويرها.

وأكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، في وقت سابق، أن الوضع الصحي للحجاج مطمئن جدًا.

وقال الربيعة، في مقابلة مع قناة"العربية" من مشعر عرفات، إن المملكة حرصت على تطبيق التباعد الاجتماعي لسلامة الحجاج، مؤكداً أن الوضع الصحي للحجاج مطمئن جدا.

أضاف أن استكمال التحصينات كان شرطا لاختيار الحجاج، مشيرا إلى أن لدى المملكة خبرات طويلة في التعامل مع الأوبئة.

كما أشار إلى أن هناك 15 مستشفى في مكة والمشاعر لمواكبة الحجاج صحيا، لافتا إلى تدريب القائمين على حملات الحجاج لتعزيز السلامة الصحية.