الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

مواعيد عمل السينمات فى العيد 2021 من الـ10 صباحًا إلى التاسعة مساءً

بوستر العارف
بوستر العارف

مواعيد عمل السينمات في العيد، انطلقت منافسات عيد الأضحى المبارك بأكثر من عمل سينمائي مختلف ما بين الكوميدي والأكشن والرومانسية، وسط حالة تزايد كبيرة على شباك التذاكر والتي جعلت إيرادات هذه الأعمال تتعدى حاجز المليون جنيه في فترة قصيرة للغاية.

وتتجه الأنظار نحو مواعيد عمل دور العرض السينمائي في موسم عيد الأضحى المبارك، لتحديد الميعاد المناسب واختيار الفيلم المفضل للذهاب إليه في هذا الموسم الشهير .

 

مواعيد عمل السينمات في العيد 2021 

وتفتتح دور العرض السينمائية أمام الجماهير في أيام عيد الأضحى من الصباح الباكر، حيث تكون أول حفلة في تمام الساعة 10 صباحًا، وبعدها تأتي الحفلة الثانية الساعة 12 ظهرًا، ثم حفلة أخرى تبدأ الساعة 2 عصرًا، ومن ثم تستهل حفلة الساعة 4 مساءً.

وتختتم الحفلات والتي تتزايد فيها أعداد الجماهير في حفلتي الساعة 6 مساءً، والساعة 9 مساءً.

 

أفلام عيد الأضحى 2021

ويعرض خلال الموسم الجاري أفلام "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز والذي يجسد شخصية إعلامي معروف يكشف الحقائق بطريقة تنكرية يشاركه البطولة دينا الشربيني.

ويعرض فيلم "العارف" وتدور فكرته  حول "فكرة حرب العقول" ويجسد البطل شخصية يونس الذي يعيش مع أسرته في شقة بوسط البلد ويقوم بسرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت ويعيش داخل صراع ضمن الأحداث.

الفيلم بطولة أحمد عز ومحمود حميدة، مصطفى خاطر، أحمد فهمي أحمد خالد صالح.

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كما يعرض فيلم "ديدو" للفنان كريم فهمي ومحمد ثروت وتدور حول فكرة تحول بعض الاشخاص لعقلة الاصبع، ويعرض فيلم "احمد نوتردام" للفنان رامز جلال وبيومي فؤاد وغادة عادل وتدور حول شخص يكره النساء ويقوم بخطفهم، كما يعرض فيلم "f9" للنجم العالمي فان ديزل ويعرض عدة أعمال أجنبية أخرى.

ويتواجد الجماهير أمام شباك التذاكر الآن بشكل طبيعي من خلال الأماكن الذي تباع فيها التذاكر وكذلك من خلال مواقع الإنترنت. 

مواعيد عمل السينمات في العيد أفلام عيد الأضحى 2021 عيد الأضحى مواعيد عمل السينمات فيلم ديدو فيلم العارف

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