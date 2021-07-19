أفلام عيد الأضحي .. السينمات تستقبل الجمهور لمشاهدة 6 أفلام

يبحث الجمهور عن أفلام عيد الأضحي حيث تبدأ دور العرض خلال الأربعة أيام المقبلة استقبال الجمهور لمشاهدة 6 أفلام دفعة واحدة، حيث عملت دور العرض على تنظيف السينمات لمشاهدة تلك الأفلام التي أقيم لها منذ أيام عرض خاص وهناك ما لم ينفذ لها عرض خاص بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث ترصد "الدستور"، في التقرير التالي أسماء تلك الأفلام وقصصها وأبطالها.

أفلام عيد الأضحي

الفيلم الأول هو فيلم العارف عودة يونس بطولة الفنان أحمد عز، وأحمد فهمى، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وكارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح، وحازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب .

وتدور أحداث الفيلم حول فكرة حرب العقول الأحداث، في وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

أما الفيلم الثاني هو فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وآخرين، وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدي.

أما الفيلم الثالث فهو فيلم "مش أنا", وتدور قصته حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" الشخصية التي يقدمها الفنان تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.

فيلم "مش أنا" يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

أفلام عيد الأضحي ٢٠٢١

ومن أفلام عيد الأضحى أيضا وهو الفيلم الرابع والذي يعرض منذ عيد الفطر الماضي فهو فيلم "أحمد نوتردام" بطولة الفنان رامز جلال، والفنانة غادة عادل، وبيومى فؤاد، وحمدى الميرغني، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم.

ويحكي الفيلم عن مجموعة تقع في بعض جرائم القتل والاختطاف من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وعندما يكتشف صحفي شاب تأثر القاتل بشخصية أحدب نوتردام المعروفة، يتنكر في شخصية شبيهة ويطلق على نفسه اسم أحمد نوتردام، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه.

أما الفيلم الخامس فهو فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الإتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبدالرحمن.

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والفيلم السادس والأخير "ديدو"وهو العمل الذي يعرض منذ عيد الفطر الماضي أيضاً ، بطولة النجم كريم فهمي، محمد ثروت، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أحمد فتحي وهو من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح .