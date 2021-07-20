الثلاثاء 20 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

لطلاب الثانوية.. أهم الكلمات التي تساعدك على الترجمة باللغة الإنجليزية

طلاب
طلاب

يخوض طلاب الثانوية العامة شعبة العلمي امتحان اللغة الإنجليزية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وتنشر "الدستور" أهم الكلمات التي تساعد الطلاب في الترجمة.

ويواصل طلاب الثانوية العامة الامتحانات بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك حيث يخوض الطلاب امتحان الفيزياء يوم السبت المقبل الموافق 24 يوليو الجاري.

وحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثامن سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

 

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أمن الدستور جمال تعليم الفن لجان انجليزي طالب امتحانات محمول محافظ محافظة الشرقية محافظة المنيا الثانوية

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