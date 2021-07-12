الإثنين 12 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

توزيع درجات امتحان اللغة الاجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2021

طلاب الصف الثالث
طلاب الصف الثالث الثانوي

توزيع درجات امتحان اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2021 من أهم الكلمات التي تحصد حاليا نسب مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت القائمة أكثر الكلمات البحثية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير توزيع الدرجات لطلاب الثانوية العامة و موعد إعلان نتيجة طلاب شهادة الثانوية العامة.

توزيع درجات امتحان اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2021

المجموع الكلي لـ  امتحان اللغة الاجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2021 ( الفرنساوي، الإيطالي، الألماني،..) من 40 درجة حيث يتم تقسيمها على 33 سؤال فقط من 36 سؤال هم إجمالي عدد أسئلة  امتحان اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2021 بحيث تكون درجات الأسئلة من الأول إلى الخامس عشر بمجموع 15 درجة أي درجة لكل سؤال و السؤال السادس عشر والسابع عشر بمجموع 5 درجات أي درجتين ونصف لكل سؤال فيما يتم توزيع الأسئلة من الثامن عشر إلى السادس والعشرين بمجموع 8 درجات والسؤال السابع والعشرين والثامن والعشرين بدرجة واحد لكل سؤال والسؤال الثامن والعشرين بخمس درجات والسؤال التاسع والعشرين والثلاثين و الواحد وثلاثين واثنين وثلاثين بمجموع 4 درجات والسؤال رقم الثلاثة وثلاثين بدرجة واحدة.

 

موعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المخطط الزمني العام الدراسي الحالي ( 2020_2021) قبل انطلاقه في أكتوبر الماضي حيث تبدأ امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية يوم 10 يوليو وللشعبة الأدبية في 11 يوليو فيما تنتهي للشعبة الأدبية يوم 29 يوليو الجاري فيما تنتهي امتحانات الشعبة العلمية " علوم، رياضة" في يوم 2 أغسطس المقبل والتي تجرى داخل لجان مدرسية وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

 

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موعد إعلان نتيجة امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021

توزيع درجات امتحان اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2021 وموعد إعلان النتيجة من أبرز الكلمات البحثية حاليا عبر المنصات الإلكتروني حيث من المتوقع أن يتم إعلان النتيجة فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك عقب الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة الكشوف عقب 15 يومًا من انتهاء الامتحانات للشعبتين العلمية والأدبية أي منتصف شهر أغسطس المقبل.

توزيع درجات امتحان اللغة الاجنبية الثانية درجات امتحان اللغة الاجنبية الثانية امتحان اللغة الاجنبية الثانية اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2021 طلاب الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

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وائل لطفي

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