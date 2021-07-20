الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«سيدة مذبوحة» تثير رعب أهالي «منوف» بالمنوفية قبل صلاة عيد الأضحى

جثة
جثة

في واقعة أثارت ذعر الأهالي بأول أيام عيد الأضحى المبارك، استقبل مركز شرطة منوف التابع لمديرية أمن المنوفية، بلاغا بالعثور على جثمان سيدة مذبوحة داخل شقتها بقرية "سدود" دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة إلى مكان الواقعة، وسط حالة من الترقب والذهول بين الأهالي قبل صلاة العيد مباشرة.

اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة منوف يفيد بالعثور على جثمان سيدة في العقد الثالث من العمر، مذبوحة داخل شقتها الكائنة بقرية سدود التابعة لدائرة المركز، وتم تشكيل فريق بحث من وحدة مباحث منوف بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي، وجري إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.   

وأكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه فور إخطار مركز شرطة منوف بالواقعة، انتقلت قوات الشرطة بقيادة الرائد مراد أبو الدهب، رئيس المباحث، إلى مكان الجريمة وجرى سؤال الأهالي، كما أكد المصدر  أن مدير أمن المنوفية أمر بتشكيل فريق بحث جنائىيمن قوات مباحث منوف والسادات لسرعة بيان ملابسات الواقعة، مؤكدا أن المباحث تقوم بجمع المعلومات من أقارب المجني عليها، فضلا عن تفريغ كاميرات المراقبة في محيط المنزل.

وأوضح المصدر الأمني، أن القوات فرضت طوقا أمنيا حول مسرح الجريمة بقرية سدود دائرة مركز منوف، للتحقيق في الواقعة التي أثارت الذعر بين الأهالي، كونها حدثت أول أيام عيد الأضحى، مؤكدا أن النيابة العامة عاينت موقع الجريمة وجرى نقل الجثة إلى المستشفى ووضعها تحت تصرف النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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وائل لطفي

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