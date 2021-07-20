صحيفة صينية تبرز اكتشافات البعثة الأثرية المصرية الفرنسية الأخيرة

أشادت صحيفة جلوبال تايمز الصينية باكتشافات البعثة الأثرية المصرية الفرنسية الأخيرة، حيث تم الكشف عن بقايا سفينة عسكرية ومجمع جنائزي بالإسكندرية.

وكشفت البعثة المصرية الفرنسية تحت الماء في مدينة الإسكندرية الساحلية في مصر، عن رفات سفينة عسكرية ومجمع جنائزي ، وفقًا لبيان صادر عن وزارة السياحة والآثار أمس الاثنين.

ونقلت الصحيفة الصينية عن مصطفى وزيري ، الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار قوله: "تم اكتشاف السفينة العسكرية التي تعود إلى العصر البطلمي في مدينة هيراكليون الغارقة ، والتي غرقت مع انهيار معبد آمون الشهير خلال زلزال مدمر وقع في القرن الثاني قبل الميلاد".

وقال وزيري ": عندما حدث الزلزال ، كان من المفترض أن تهبط السفينة في القناة على طول الواجهة الجنوبية للمعبد وكانت مغطاة بكتل ضخمة من المعبد المتساقط" ، مضيفا : أن كتل المعبد أبقت على بقايا السفينة حتى قاع القناة العميقة.

وقال أيمن عشماوي ، رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة السياحة والآثار : إن "البعثة استخدمت نموذجًا أوليًا متطورًا للمعدات الإلكترونية للملف الجانبي الفرعي للكشف عن السفينة بحوالي خمسة أمتار تحت الطين الصلب الممزوج بآثار المعبد".

وأوضح عشماوي: أن الاكتشاف أثبت أهميته في أن اكتشافات السفن السريعة في تلك الحقبة لا تزال نادرة للغاية ، خاصة وأن السفن الهلنستية من هذا النوع كانت غير معروفة تمامًا قبل هذا الاكتشاف.

وقال إيهاب فهمي ، رئيس الإدارة المركزية للآثار المغمورة بالمياه :إن السفينة كانت تحمل أيضًا ملامح من نوع البناء المصري القديم.

حيث كان القارب الطويل مسطح القاع وله عارضة مسطحة ، مما يشكل ميزات مفيدة للغاية للملاحة على نهر النيل وداخل الدلتا .

وأضاف أن بعض السمات النموذجية لبناء السفن المصرية القديمة ، إلى جانب الأدلة على إعادة استخدام الأخشاب ، تشير إلى أن السفينة بنيت في مصر.

وقال فهمي: إنه في جزء آخر من مدينة هيراكليون ، تم اكتشاف بقايا منطقة جنائزية يونانية كبيرة تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد بجانب قناة المدخل الشمالية الشرقية.

وقال إن "الاكتشاف أثبت وجود التجار اليونانيين في هيراكليون. لقد سيطروا على مدخل مصر عند مصب فرع نهر كانوبي" ، مضيفًا أنه سُمح لهؤلاء التجار بالعيش في هيراكليون خلال فترة السلالات الفرعونية المتأخرة. وأقاموا ملاجئهم الخاصة بالقرب من معبد آمون.

وفقًا لبيان الوزارة ، كانت مدينة هيراكليون أكبر ميناء في مصر على البحر الأبيض المتوسط ​​لعدة قرون قبل تأسيس الإسكندرية عام 331 قبل الميلاد على يد الإسكندر الأكبر.