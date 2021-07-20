انهيار سور بلكونة بعقار بشارع بورسعيد فى المنصورة (صور)

شهدت مدينة المنصورة انهيار سور بلكونة بنطاق حي غرب المنصورة دون وقوع خسائر، وتابع المحاسب محمد عبدالباقي رئيس حي غرب المنصورة، على إثر البلاغ الوارد، الإثنين، من غرفة عمليات المحافظة بشأن انهيار سور بلكونة بمنطقة شارع بورسعيد.

وعلى الفور توجة لمكان الواقعة كريمة صديق عبد نائب رئيس الحي، ومسئولي الإدارة الهندسية والأزمات والكوارث بحي غرب، برفقة كول أمني من قسم أول المنصورة، إلى محيط العقار محل الواقعة.



وبالمعاينة تبين وجود انهيار بلكونة الدور الثاني العلوي لعقار بمنطقة شارع بورسعيد ، دون أي خسائر بالأرواح ، ولم ينجم عن الحادث اتلفيات بالممتلكات.

انهيار سور بلكونة بعقار





وعلى الفور قامت رئاسة حى غرب المنصورة برفع الآثار الناجمة عن انهيار البلكونة وفتح الشارع للمارة ، وعمل كوردون أمني بمحيط العقار، وسيتم عرض العقار على لجنة المنشآت الأيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العقار، كما تحرر محضر بالواقعة من قبل قسم أول المنصورة.



وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قد كلف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والمنشآت الصحية وجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بنطاق المحافظة، وسرعة التجاوب الفوري مع أية طوارئ.

انهيار سور بلكونة بعقار

ووجه بضرورة استمرار العمل بمراكز التلقي للقاح كورونا لتعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد وذلك حرصا على صحة وحياة المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

انهيار سور بلكونة بعقار

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم إنهاء استعدادات كافة منافذ تقديم الخدمة الطبية على مستوى المحافظة لتقديم خدماتها للمواطنين، مشيرا إلى أن مراكز إعطاء اللقاح مستمرة في العمل أيام العيد ما عدا وقفة العيد واليوم الأول للعيد، كما تم منع جميع الإجازات للأطباء.

وأضاف أنه تم توفير جميع أدوية الطوارئ وكافة المستلزمات وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعي وجاهزية الرعايات المركزة وتوافر مخزون الأكسجين.