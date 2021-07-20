إبراهيم الغزاوي: استئناف برنامج الطروحات الحكومية مؤشر إيجابي لدعم الاقتصاد

قال الدكتور إبراهيم الغزاوي خبير تطوير شركات قطاع الأعمال العام إن استئناف برنامج الطروحات الحكومية مؤشر إيجابي لدعم الاقتصاد المصري.

وأضاف الغزاوي في تصريحات خاصة للدستور أن البرنامج يعد من الأدوات المهمة للحكومة لتمويل مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في الشركات المملوكة لها، مشيرا إلى أنه يساهم في تنشيط سوق المال.

وفي وقت سابق، كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن استئناف جلسات لجنة الطروحات الحكومية مرة أخري، مؤكدا أنه لن يتم طرح حصة جديدة من الإسكندرية لتداول الحاويات مثلما كان متوقع.

وقال في تصريح للدستور إنه سيتم طرح حصة كبيرة من شركة مصر لتأمينات الحياة وهي ٢٥% موضحا أن الشركات التي ستتطرح جاهزة للطرح.

وكانت الحكومة المصرية كشفت في 2018 عن عزمها طرح حصص من 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه عبر بيع حصص أقلية في فترة تتراوح بين 24 و30 شهرا.

ورغم مرور ما يصل إلى نحو 36 شهرا منذ ذلك الوقت، لم تطرح الحكومة سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019.