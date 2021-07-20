الثلاثاء 20 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إبراهيم الغزاوي: استئناف برنامج الطروحات الحكومية مؤشر إيجابي لدعم الاقتصاد

الدكتور إبراهيم
الدكتور إبراهيم الغزاوي

قال الدكتور إبراهيم الغزاوي خبير تطوير شركات قطاع الأعمال العام إن استئناف برنامج الطروحات الحكومية مؤشر إيجابي لدعم الاقتصاد المصري.

وأضاف الغزاوي في تصريحات خاصة للدستور أن البرنامج يعد من الأدوات المهمة للحكومة لتمويل مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في الشركات المملوكة لها، مشيرا إلى أنه يساهم في تنشيط سوق المال.

وفي وقت سابق، كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن استئناف جلسات لجنة الطروحات الحكومية مرة أخري، مؤكدا أنه لن يتم طرح حصة جديدة من الإسكندرية لتداول الحاويات مثلما كان متوقع.

وقال في تصريح للدستور إنه سيتم طرح حصة كبيرة من شركة مصر لتأمينات الحياة وهي ٢٥% موضحا أن الشركات التي ستتطرح  جاهزة للطرح.

وكانت الحكومة المصرية كشفت في 2018 عن عزمها طرح حصص من 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه عبر بيع حصص أقلية في فترة تتراوح بين 24 و30 شهرا.

ورغم مرور ما يصل إلى نحو 36 شهرا منذ ذلك الوقت، لم تطرح الحكومة سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019.

مصر الإسكندرية سبتمبر الرى توقع تطوير مصري اقتصاد مشروعات الحكومة الشركات

رئيس التحرير

وائل لطفي

اتحاد شباب الجمهورية.. هل يستوعب الجميع؟

الأكثر قراءة

أجمل رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2021 مكتوبة للأصدقاء والأهل

مصدر أمنى ينفى إطلاق ضابط شرطة الأعيرة النارية على شخص بالبساتين

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

محمود الخطيب: «شكرًا للسيسى.. واليوم نفتح صفحة جديدة فى كتاب البطولات»

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

ارسل برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2021 لكل حبايبك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

صور

تعقيم المساجد استعدادا لاستقبال العيد

المدبح.. محطة الأضحية الأخيرة

شوادر اللحوم تستعد للعيد

محطة تل أبيب

المزيد

100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إسرائيل تسجل 829 حالة إصابة جديدة بكورونا

أشتية: اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى يستدعى تدخلا دوليا لوقفه