جونسون يرفض المطالب بتغيير إعدادات تطبيق الهاتف للعزل الخاص بكورونا

أعلنت حكومة المملكة المتحدة اليوم الاثنين، أنها لن تغير الإعدادات الخاصة بتطبيق فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) على الهواتف المحمولة الذي يتم إلقاء اللوم عليه لإجبار مئات الآلاف من الناس على الالتزام بالعزل في المنزل، ما يقوض الجهود الرامية إلى إعادة فتح الاقتصاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي الأسبوع الأول من يوليو الجاري، تم "رصد" نحو 520 ألف شخص عبر تطبيق بلوتوث هيئة الصحة العامة في إنجلترا الخاص بكوفيد19- بعد مخالطتهم لأشخاص ثبتت إصابتهم بالمرض.

وقال الوزراء في البداية إنهم يراجعون حساسية إعدادات التطبيق لتجنب الإيقاع بالمواطنين وإجبارهم دون داع على البقاء في المنزل.

ولكن اليوم الاثنين ، قال المسؤولون بحكومة جونسون إن هذه التكنولوجيا تعمل على منع انتشار المرض ، في ظل اكتشاف شخص واحد من بين كل ثلاثة أشخاص يطلب منهم عزل أنفسهم إثر ظهور علامات كوفيد 19- عليهم.

وقال ماكس بلين المتحدث باسم جونسون في مكالمة مع الصحفيين، " إن التطبيق يفعل ما تم تصميمه للقيام به"، وأكد أن الحكومة لن تعدل حساسية وظيفة التطبيق في تتبع الأشخاص المخالطين.



وكان جونسون قد أعلن أمس الأحد إنه سوف يدخل في عزل ذاتي بدلا من الخضوع لبرنامج الفحوص اليومية، وذلك بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه بعد تلقي اتصال من برنامج الفحص والتتبع والموافقة في البداية على الخضوع للبرنامج الجديد الذي يهدف للحد من تفشي كورونا، تراجع عن هذا وفضل الدخول في عزل ذاتي.



وكان مكتب جونسون قد قال في بيان أمس الأحد إنه ووزير الخزانة ريشي سوناك لن يخضعا للعزل.



وقال متحدث باسم جونسون: "كان في تشيكرز (مقر الإقامة الريفي) عندما اتصل به برنامج تست آند تريس، وسوف يبقى هناك للعزل الذاتي".



وأفاد المتحدث بأن جونسون "لن يشارك في برنامج الفحص التجريبي"، أدى ذلك إلى رد فعل غاضب على مواقع التواصل الاجتماعي من جانب حزب العمال وبعض أفراد الشعب.

واضطر وزير الحكومة روبرت جينريك للدفاع عن القرار في البرامج التلفزيونية السياسية أمس الأحد.



ويغطي البرنامج مجموعة متنوعة من المؤسسات ويتم تشغيله جنبا إلى جنب مع دراسة عامة للفحص اليومي للمخالطين مفتوحة لأي شخص يتم تحديده على أنه من المخالطين لحالة إيجابية.



كان وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد قد أعلن السبت الماضي أنه ثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد أن أصيب بأعراض مساء الجمعة، بعد ساعات من اجتماع في داونينج ستريت مع جونسون.



وجاء في بيان للحكومة البريطانية إن جونسون وسوناك سوف يخضعان لفحوص يومية بعد أن تواصلت معهما هيئة الخدمات الصحية الوطنية باعتبارهما من مخالطي وزير الصحة.