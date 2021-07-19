الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

للفتيات.. كيف يمكنك حماية نفسك من التحرش خلال أيام عيد الأضحى؟

التحرش
التحرش

تكثر حوادث التحرش بالفتيات بالتزامن مع اقتراب العيد وما يصاحبه من ازدحام، ما يجعل الأمر يزداد سوءاً مع اعتبار بعض المراهقون والشباب أن هذا الأمر ليس من الرجولة ومجلبة الفخر فقط بل من أحد أجواء التسلية والمرح في العيد ما يجعل العديد من الفتيات يشعرن بالخوف أثناء أيام عيد الأضحى وكذلك يترددن في الخروج.

وتقدم لكي "الدستور" فيما يلي نصائح لحماية نفسك من التحرش أثناء العيد:

كيف تحمي نفسك من التحرش أيام العيد

-تجنبي الخروج في المناطق العشوائية المعروفة بكثرة التحرش بها.

-تجنبي كذلك المناطق التي لا يرتادها الكثيرون وتصبح شبه فارغة.

-يحبذ الخروج في مجموعات وقت العيد وليس بمفردك.

-تأكدي من وجود رصيد في خط المحمول الخاص بكِ قبل الخروج وتأكدي من شحن بطارية الهاتف.

-في حال شعرتي بأن شخصا ما يبدو مريبا أو يلاحقك أو يحاول التقرب منك بدون مسافة غادري المكان على الفور أو غيري اتجاهك في الطريق.

-لا تتردي في الصريخ في المتحرش وطلب مساعدة العامة.

-وفي حال تعرضتِ للتحرش اتصلي بذويك على الفور واطلبي النجدة.

أرقام النجدة للاتصال إذا ما حدث أي تحرش لك

- الأرقام الخاصة بالإدارة العامة لمكافحة العنف ضد المرأة التي تتبع  وزارة الداخلية وهي أكثر من رقم 0112697722، 0112677333، 0112697744 مستعده لتلاقي التحرش.

-مكتب الشكاوى الخاص بالمجلس القومي للمرأة وأرقامهم كالتالي 01205575331 - 01121997477- 01007525600

-الاتصال بالخط ساخن لتلقي الشكاوى التحرش، بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وبين وزارة الداخلية لتلقي بلاغات التحرش من خلال هذا الرقم 08008883888

-رقم نجدة الطفل 16000
-رقم شرطة النجدة 122
-رقم المجلس القومي للطفولة والأمومة 16021

قومي المرأة يستعد لتلقي شكاوي التحرش أثناء أيام العيد

جدير بالذكر أنه أعلن المجلس القومي للمرأة قيام مكتب شكاوى المرأة باستقبال شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على أن يتم استقبال تلك البلاغات مباشرة عن طريق الاتصال بالخط المختصر للمكتب على رقم 15115، ورقم واتس آب 01007525600.

وأكدت أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس  في تصريح اليوم الاثنين أن المكتب يقدم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات، فضلاً عن التعاون مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، لمساندة ضحايا العنف والتحرش الجنسي ومناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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