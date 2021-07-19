يسرا المسعودي مشغولة ما بين «الحرير المخملي» و«تساهيل»

تعيش الفنانة التونسية يسرا المسعودي، حالة من النشاط الفني، حيث تشارك في عملين دراميين دفعة واحدة، ومن المقرر أن يتم عرضهما قريبا، الأول هو مسلسلها الجديد "الحرير المخملي"، الذي تواصل حاليا تصويره، وتقدم من خلال دور جديد ومختلف لفتاة محجبة، تعيش قصة حب وتمر من خلالها بعدة تحولات وصراعات.

مسلسل "الحرير المخملي"، يدور في 60 حلقة، وهو من بطولة مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، أحمد سعيد عبد الغني، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

بينما تشارك في بطولة المسلسل الخليجي "تساهيل"، الذي يتم تصويره حاليا، ويدور في 20 حلقة من نوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، ويضم كل حلقتين قصة جديدة وأبطال مختلفين.

وتقدم يسرا المسعودي في العمل دور فتاة لبنانية ضمن حكاية منهم، بمشاركة الفنان الأردني منذر ريحانة، والفنان بيومي فؤاد، والمسلسل من إخراج رافع حمدي، وإنتاج mbc، ومن المقرر عرضه على منصة "شاهد".

الجدير بالذكر أن يسرا المسعودي، شاركت في رمضان الماضي في مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، وحنان مطاوع، ونبيل الحلفاوي، وفتحي عبدالوهاب وأحمد رزق وكريم سرور وأمجد الحجار ومحمد ناصر وآخرون وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي.

وكان قد أثار دور يسرا المسعودي في مسلسل القاهرة كابول الجدل الكبير وخاصة عندما قدمت شخصية سيدة تزوجت من الخليفة الشخصية التي قدمها الفنان طرق لطفي وهو ما جعلها تدخل في جدل كبير وخاصة في بلدها تونس التي تلقت فيها رسائل بمنع دخول البلاد والسب والقذف وهو ما دفع الإعلاميين يستضيفوها من أجل الكشف عما حدث لها بينما أشاد عدد كبير من الفنانين والنقاد والصحفيين بدورها الذي قدمته في مسلسل القاهرة كابول.