تايوان تعتزم تخفيف القيود المحلية لمكافحة كورونا تدريجيًا

قال وزير الصحة التايواني، تشين شيه تشونج، إن الحكومة التايوانية تعتزم تخفيف القيود المحلية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، بصورة تدريجية، من خلال التخطيط المناسب.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين عن وزير الصحة التايواني قوله في إحاطة إعلامية، إن الحكومة سوف تشدد القواعد مجددا في حال تفاقم الوضع المحلي.

ومن المرجح أن يتم تشديد الضوابط الحدودية أكثر من تخفيفها، وقد أعلنت تايوان اليوم الاثنين تسجيل 15 حالة إصابة محلية مؤكدة جديدة بـ "كوفيد 19-"، بالإضافة إلى 6 حالات إصابة لوافدين من الخارج، وحالة وفاة واحدة.

وكانت تايوان أعلنت أمس الأحد تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ثلاث منها، قادمة من الخارج، بالإضافة إلى أربع حالات وفاة بسبب الفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 190.45 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و254285.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ووتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.