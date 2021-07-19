موريتانيا تقرر اقتصار صلاة العيد على المنازل بسبب كورونا

قرر مجلس الوزراء في موريتانيا، برئاسة المهندس محمد ولد بلال، اقتصار إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في المنازل، وتقديم وقت حظر التجوال إلى الساعة العاشرة بدلًا من منتصف الليل.

وذكر بيان للحكومة أنه بالنظر إلى تفشي وباء كورونا، وأعداد الوفيات والإصابات وإحصائيات الحجز في الهياكل الصحية والقدرات الاستيعابية لهذه الهياكل، تقرر الحظر التام لكل أنواع التجمعات مهما كانت أسبابها؛ وتفادي أي ازدحام في وسائل النقل العمومية وتعديل توقيت حظر التجوال ليكون من الساعة العاشرة مساء حتى السادسة صباحًا، كما تقرر اقتصار صلاة عيد الأضحى المبارك في المنازل.

كما قرر مجلس الوزراء تخصيص يوم غد الإثنين للتوعية بخطورة هذا الوباء، وضرورة انخراط كل السلطات الرسمية والمحلية وكل فاعلي المجتمع المدني، في حملة واسعة ومتواصلة لشرح خطورة التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية التي تقررها السلطات المختصة، وتوسيع وتسريع عمليات التلقيح خاصة لفئة المسنين والمصابين بأمراض مزمنة؛ والتقيد التام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمواظبة على غسل الأيدي واستعمال المعقمات.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.