الكاظمى: أنجزنا 85% من الربط الكهربائى مع دول الخليج

كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن إنجاز 85% من الربط الكهربائي مع دول الخليج العربي.



وقال الكاظمي في مقابلة مع قناة " العربية الإخبارية" مساء الأحد، إن الفساد السياسي أفسد عملية تقديم الخدمات للمواطنين".



ولفت إلى أن البلد تتعرض للانهيارات الأمنية والاقتصادي ما دفعني لقبولي مهمة رئاسة الوزراء"، مشددا على أنه إذا لم يقبل المنصب لشهد العراق حربا أهلية نتيجة الانهيار الذي كان حاصلا.



وأعرب عن تفاؤله بإجراء الانتخابات العراقية، كما أعرب عن أمله في أن يكون هناك مشاركة واسعة، داعيا في الوقت ذاته زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى مشاركة التيار الصدري في الانتخابات.



وحول زيارته إلى الولايات المتحدة، أوضح رئيس الوزراء العراقي، أن هذه الزيارة لتنظيم العلاقات العراقية الأمريكية وانسحاب القوات القتالية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا حاجة للقوات القتالية الأمريكية في العراق.



وبشأن ملف مقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، قال الكاظمي "وعدنا منذ اللحظة الأولى بمطاردة قتلة هشام الهاشمي والقضاء سيقول كلمته الفاصلة وسنواصل مطاردة جميع المجرمين".

وعلي صعيد أخر، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن بلاده اتخذت خطوات مهمة لحماية البعثات الدبلوماسية، فيما حذر من استخدام العراق منطلقا لتهديد دول الجوار.



وقال الكاظمي، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية: "اتخذنا خطوات مهمة لحماية البعثات، لن نسمح بأن نكون منطلقاً لتهديد جيراننا".



من ناحية أخرى، أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقى أن الكاظمي ترأس اجتماعاً ضم وزير العدل وعدداً من المسؤولين في الحكومة ورئاسة الجمهورية العراقية، جرى خلاله بحث الأوضاع الحالية للسجون في العراق، وإجراءات الوزارة في تنفيذ خططها بشأن تطوير السجون وجعلها أماكن للإصلاح والتأهيل النفسي للنزلاء فيها، وتكون ملبية لمعايير حقوق الإنسان.



وكان أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق: التزامها بإجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها المحدد في الـ 10 من شهر أكتوبر المقبل، وأنها تعمل وفق جدول عملياتي بتوقيتات زمنية لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.