الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صدور «الجنوب» العمل الروائي الأول للكاتب محمد أيمن عن دار بتانة

رواية الجنوب
رواية الجنوب

 صدر حديثا عن مؤسسة بتانة للنشر والتوزيع رواية "الجنوب" للكاتب محمد أيمن، وتعد هي الرواية الأولى له وتقع في 424 صفحة من القطع المتوسط، صمم الغلاف الفنان أحمد الصباغ. وتعد رواية "الجنوب" هي أول عمل روائي للكاتب محمد أيمن.

يقول الكاتب الشاب محمد أيمن لـ"الدستور" إن دوافعه لكتابة رواية تدور في سياق يجمع ما بين الأسطوري والاجتماعي، نابع من تعدد قراءتها في تلك المساحة المعنية بالواقعية السحرية، إلى جانب أن الرواية أخذت ما يقرب من 4 سنوات من العمل على النص من حيث اللغة وعالم الرواية حتى تخرج بالشكل الذي يليق بكونها عمل روائي .

ويشير أيمن  إلى أن رواية "الجنوب" تجمع بين الفانتازيا والاجتماعي، بداياتها تدور بمدينة القاهرة في سياق اجتماعي حول شاب محامي يدعى "آسر"، ومن ثم تنحو منحى فانتازي واسطوري ليذهب إلى الجنوب إلى قصر "دار الرمق" ليكشف عن جذور عائلته، وتفاصيل أخرى تدور في سياق يجمع بين الاسطوري والاجتماعي .

ويضيف تتناول الرواية الجوانب النفسية والمرضية التى عاشتها عائلة آسر منها ما يتعلق بالمرض "السرطان" والدته، وحالات الفقد المتتالية التى عاشها آسر بدءا من الطفولة وصولا الى مرحلة الشباب.

ومن أجواء الرواية

 

من عاشق مسلوب الإرادة، لمجذوب شارد البصر، لكاهن غارق في ابتهالاته، لكاتب تنهمر من قلبه لأصابعه الكلمات، لرحال تائه في البلاد، لمُهاجر يبحث عن الحياة، لمقاتل يخوض ولا تهمد نفسه إلا في القتال،

من الحب، للحرب، للبحث، من عاقل لمجذوب، ومَن مِن البشر يعلم عن ماذا يبحث ويرى المجذوب؟

جدير بالإشارة أن رواية "الجنوب" جاءت من ضمن مشروع مؤسسة بتانة للنشر والتوزيع  لتقديم الوجوه الجديدة من الكتاب الشباب، وحازت الرواية إجازة النشر لتكون واحدة من ضمن  الاعمال الروائية الجديدة لاسماء شابة تقدمها مؤسسة بتانة .

محمد إيمن الجنوب الرواية الأولي بتانة للنشر والتوزيع الواقعية السحرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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