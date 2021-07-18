وكيل تعليم مطروح يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة في العلمين

تفقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، عددا من لجان امتحانات الشهادة الثانوية في يومها الثامن بمدينة العلمين، وذلك للاطمئنان إلى توافر كافة الأجواء المناسبة للطلاب، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، بحضور سحر الحناوي مدير الإدارة التعليمية .

وكيل تعليم مطروح يتفقد لجان الامتحانات

واستمع وكيل تعليم مطروح ، إلى طلاب القسم الأدبي بالعلمين قبل دخولهم امتحان مادة الفلسفة والمنطق ،مطمئناً منهم علي توافر المناخ التربوي المناسب داخل اللجان، و قدم الشكر والتقدير لرجال الشرطة لدورهم الوطني المتميز في تأمين اللجان الامتحانية منذ انطلاق ماراثون الشهادة الثانوية العامة .

وكيل تعليم مطروح يتفقد لجان الامتحانات

- اتباع الإجراءات الاحترازية وتفتيش الطلاب بواسطة العصا الإلكترونية

وكانت لجان المدارس الثانوية أبوابها في الساعة الثامنة، من صباح اليوم الأحد، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، للبدء في اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات تفتيش الطلاب بواسطة العصا الإلكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب، والتفتيش عن الهاتف المحمول قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

وكيل تعليم مطروح يتفقد لجان الامتحانات

وكان الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، قد شدد على أن موعد امتحانات الثانوية العامة كما هو طبقا لجدول الامتحانات المقرر من قبل وزارة التربية والتعليم، وليس لها علاقة بقرار مد إجازة العيد بداية من السبت 17 يوليو حتى 24 يوليو.

وكيل تعليم مطروح يتفقد لجان الامتحانات

ولفت نائب رئيس عام الامتحانات إلى أن موعد امتحان الكيمياء 17 يوليو في موعده دون تغيير، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية 18 يوليو في موعده دون تغيير، على أن تبدأ إجازة عيد الأضحى للطلاب بداية من 19 يوليو وحتى 23 يوليو، ويستأنف طلاب الشعبة العلمية امتحاناتهم بأداء امتحان الفيزياء السبت 24 يوليو، كما يستأنف طلاب الشعبة الأدبية امتحاناتهم الأحد 25 يوليو بأداء مادة التاريخ.