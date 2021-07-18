الأحد 18 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة البيئة تستقبل حاتم قنديل بطل مصر فى التجديف

اجتماع وزيرة البيئة
اجتماع وزيرة البيئة

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بطل مصر فى التجديف المهندس حاتم قنديل، وذلك عقب قيامه برحلة تجديف من أسوان لدمياط عبر نهر النيل خلال شهر يونيو الماضى، تحت رعاية وزارة البيئة وفى إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" بهدف الترويج  للمبادرة الرئاسية لرفع الوعى البيئى، وتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على نهر النيل.

وخلال اللقاء هنأت وزيرة البيئة البطل على نجاحه فى رحلته متمنية له مزيدًا من التوفيق خلال رحلاته القادمة، ووجه البطل حاتم قنديل الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على دعمها ومساندتها له فى تذليل العقبات أثناء رحلته وجهودها فى حماية نهر النيل من التلوث وحملات التوعية التى تقوم بها الوزارة من أجل الحفاظ عليه وتنظيفه.


 
وتم الاتفاق خلال اللقاء على توفير الحماية ومرافقة البطل المصري وفريق عمله والتأمين خلال الرحلة القادمة والتى ستبدأ خلال شهر أغسطس القادم بفرع رشيد، وستكون تحت رعاية وزارة البيئة  ومبادرة "اتحضر الأخضر"، وأن يتم خلال الرحلة العمل على إبراز جهود الحكومة المصرية والتطورات التى تمت فى كل محافظة يمر بها، وذلك بالتنسيق مع الفروع الإقليمية للوزارة والجهات المعنية. كما اقترحت وزيرة البيئة توصيل رسائل بيئية  للأطفال فى كل محافظة يتم التوقف بها، وكذلك تنفيذ أنشطة بيئية عن أهمية نهر النيل وضرورة الحفاظ عليه من التلوث.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد حرص الوزارة على دمج جميع فئات المجتمع فى العمل البيئي وفتح قنوات تواصل معه، مؤكدة  أهمية دور الشباب فى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى حرص الوزارة على دعم الشباب لخلق جيل جديد من حماة البيئة ليصبحوا سفراء للبيئة فى كافة ربوع مصر.

وزيرة البيئة وزيرة البيئة الشباب العمل البيئي تنظيف نهر النيل محافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

أول تعليق من الأهلى بعد سحب الزمالك التهنئة بدورى الأبطال

«آراب نيوز»: مصر والسودان لن يقبلا بالقرار الأحادي في «إدارة السد»

«الصحة» توضح طرق تجنب الإصابة بعدوى كورونا بعد تلقى اللقاح

«مدبولى» يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك

مصدر أمنى ينفى نشوب حريق بمطبعة البنك المركزى فى الجيزة

القضاء الإداري ينصف سيدة مُنعت من مرافقة والديها المسنين للحج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الاتحاد المخلتط

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

محمد مرعي

التسويق السياسى وإعادة تقديم مصر للخارج

أميرة ملش

عيشوا حياتكم

ماجد حبته

محادثات سلام.. واشتباكات مسلحة !

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبدالعزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

صور

بعثة الأهلى «أبطال العاشرة» تصل إلى القاهرة

المران الأول للمنتخب الأوليمبى فى اليابان

المدبح

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحتجز عددًا من الصحفيين بالخليل

الخارجية الفلسطينية ترحب بالإدانات الدولية لهدم المنازل وتشريد المواطنين

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى وقف هدم المنازل الفلسطينية