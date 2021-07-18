إصابة مسؤول كورى من اللجنة الأولمبية الدولية بكورونا

أصيب مسؤول كوري جنوبي يعمل في اللجنة الأولمبية الدولية بفيروس كورونا بعد الوصول إلى طوكيو قبل انطلاق الألعاب لكنه دخل العزل.

وجاءت نتيجة ريو سيونج-مين، الذي نال ذهبية تنس الطاولة في منافسات الرجال في ألعاب 2004، إيجابية بالفيروس بعد الوصول إلى مطار ناريتا الدولي يوم السبت.



وقال متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية لرويترز "تم إبلاغ اللجنة الأولمبية بإيجابية اختبار ريو سيونج-مين عضو اللجنة الأولمبية الدولية عند وصوله إلى اليابان".



وأضاف "هو الآن في مكان مخصص للعزل، حيث سيستمر في الإقامةهناك حتى تقرر السلطات اليابانية أن بوسعه مغادرة غرفته".



وتابع "تشعر اللجنة الأولمبية الدولية بالارتياح للالتزام بكل البروتوكولات بشكل سليم وهو ما أسفر عن اكتشاف الحالة. نتمنى له سرعة التعافي".



وأكد ريو أن نتيجة اختبار كورونا جاءت سلبية مرتين قبل السفر إلى اليابان.



وكانت ألعاب 2020 قد تأجلت لعام واحد بسبب الجائحة، وستقام في طوكيو دون مشجعين وتحت قواعد صارمة للحجر الصحي.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020