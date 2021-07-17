ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 376 عبوة أدوية وفيتامينات

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من الفيتامينات والأدوية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة السعودية القادمة من الرياض، استوقف عمر سالم ياسين رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج بسرعة من بوابة اللجنة، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وطلب عمرو عطية الدسوقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 تفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة أحمد محمد جبر مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة في حقائب الراكب، وقام هاشم مصطفي هاشم مدير الجمرك بتكليف وليد جمال مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، مما أسفر عن وجود 376 عبوة أدوية وفيتامينات.

وأمر أحمد عبدالهادي مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.