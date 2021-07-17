«وقاية النباتات» ينفذ سلسلة من الندوات الإرشادية والمدارس الحقلية بالدقهلية

نفذ معهد بحوث وقاية النباتات سلسة من الندوات الإرشادية والمدارس الحقلية للمهندسين الزراعيين والمزارعين خلال شهرى يونيو ويوليو بالتعاون مع مديرية الزراعة بالدقهلية.



وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات إن هذه الندوات الإرشادية والمدارس الحقلية تمثل أحد الوسائل الإرشادية التى يقوم بها المعهد لخدمة المجتمع الزراعى ولها أهمية كبيرة للمزارعين والمهندسين الزراعيين في مجال مكافحة الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية وذلك من خلال التعرف على أهم الآفات الحشرية والحيوانية التى تصيب المحاصيل الزراعية واعراض الإصابة التي تميز كل آفة وأفضل الطرق والوسائل لمكافحتها ومعرفة كل ما هو جديد وحديث فى هذا المجال.

ونفذ باحثو المعهد بفرع المنصورة هذه الفعاليات بأربعة مراكز بمحافظة الدقهلية وهي أجا وشربين والسنبلاوين وطلخا، وقد تناولت الندوات الإرشادية محاضرات عن الآفات التي تصيب اهم المحاصيل المنزرعة بكل مركز والطرق الحديثة في مكافحتها.

وعقب كل ندوة تم تنفيذ عدد من المدارس الحقلية عن المكافحة المتكاملة للآفات التى تصيب محاصيل القطن والأرز والباذنجان والذرة واللب وتم التعريف بأهم الآفات التي تصيب هذه المحاصيل وكيفية التعامل معها بطريقة صحيحة تأخذ بعين الاعتبار سلامة البيئة والحفاظ على الأعداء الحيوية التي كانت منتشرة بشكل ملحوظ على هذه المحاصيل وقد تم تعريف المهندسين الزراعيين والمزارعين على هذه الأعداء الحيوية واهمية تواجدها في البيئة الزراعية والحد من الاستخدام المفرط للمبيدات للحفاظ عليها.

وتمت هذه الفعاليات تحت إشراف المهندس فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية والدكتور نبيل غانم رئيس فرع معهد بحوث وقاية النباتات بالمنصورة.