النيابة تستعجل تقرير الصفة التشريحية فى قتل شاب بمايو

أمرت نيابة حلوان الكلية، اليوم، باستعجال تقرير الصفة التشريحية في واقعة اتهام شاب بقتل شاب أثناء تدخله للدفاع عن والده بمدينة 15 مايو.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم هرب عقب تهشيم رأس شاب حتى الموت، أمام والده بمجاورة 3 دائرة القسم، حال اختبائه بمنطقة جبلية متاخمة بمحافظة أسيوط.

وتبين أن الضحية شاهد المتهم يتعدى على والده لمنعه من الوقوف في المكان لبيع فاكهته، فحاول الدفاع عنه، فضربه الجاني بحجر فوق رأسه ليلقى مصرعه متأثرا بإصابته.

وكشفت التحريات الأولية، أن الضحية شاهد المتهم يتعدى على والده لمنعه من الوقوف في المكان لبيع فاكهته، فقام المتهم بضربه بـ "شومة" فوق رأسه، ليلقى مصرعه متأثرًا بإصابته.

تفاصيل الواقعة

تلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، إشارة من مستشفى التقوى، باستقبال جثة المواطن (م. أ. ب)، 18 سنة، مصاب بتهشم في الرأس وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين والد الضحية و"فكهاني"، بسبب خلاف بينهما وتدخل نجل الأول للدفاع عن والده وتطور الأمر فقام الثاني بقتل نجل الأول.

وتكثف مباحث القسم من جهودها لضبط المتهم الذي تمكن من الهروب عقب ارتكابه الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

كما أمرت بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.