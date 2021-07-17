السبت 17 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستعجل تقرير الصفة التشريحية فى قتل شاب بمايو

قتل
قتل

أمرت نيابة حلوان الكلية، اليوم، باستعجال تقرير الصفة التشريحية في واقعة اتهام شاب بقتل شاب أثناء تدخله للدفاع عن والده بمدينة 15 مايو.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم هرب عقب تهشيم رأس شاب حتى الموت، أمام والده بمجاورة 3 دائرة القسم، حال اختبائه بمنطقة جبلية متاخمة بمحافظة أسيوط.

وتبين أن الضحية شاهد المتهم يتعدى على والده لمنعه من الوقوف في المكان لبيع فاكهته، فحاول الدفاع عنه، فضربه الجاني بحجر فوق رأسه ليلقى مصرعه متأثرا بإصابته.

وكشفت التحريات الأولية، أن الضحية شاهد المتهم يتعدى على والده لمنعه من الوقوف في المكان لبيع فاكهته، فقام المتهم بضربه بـ "شومة" فوق رأسه، ليلقى مصرعه متأثرًا بإصابته.

تفاصيل الواقعة

تلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، إشارة من مستشفى التقوى، باستقبال جثة المواطن (م. أ. ب)، 18 سنة، مصاب بتهشم في الرأس وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين والد الضحية و"فكهاني"، بسبب خلاف بينهما وتدخل نجل الأول للدفاع عن والده وتطور الأمر فقام الثاني بقتل نجل الأول.

وتكثف مباحث القسم من جهودها لضبط المتهم الذي تمكن من الهروب عقب ارتكابه الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

كما أمرت بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

النيابة مايو قتل شاب الصفة التشريحية استعجال تحقيقات النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

العاشرة في الجزيرة.. الأهلي يضرب كايزر تشيفز بثلاثية في نهائي إفريقيا

أول رد من حلا شيحا على شطب عضويتها فى نقابة الممثلين

إخلاء سبيل إسراء عبد الفتاح وعبد الناصر إسماعيل

بعد نفيها الحصول على أجرها.. الشركة المنتجة لـ«مش أنا» ترد على حلا شيحة

ارتدت بدلة مخالفة.. تحرير محضر لراقصة فى حفل بالساحل الشمالى

التصريح بدفن جثة شاب صدمه قطار الصعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

محمد مرعي

التسويق السياسى وإعادة تقديم مصر للخارج

أميرة ملش

عيشوا حياتكم

ماجد حبته

محادثات سلام.. واشتباكات مسلحة !

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبدالعزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

صور

المران الأول للمنتخب الأوليمبى فى اليابان

المدبح

سوق الجمال في برقاش

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحتجز عددًا من الصحفيين بالخليل

الخارجية الفلسطينية ترحب بالإدانات الدولية لهدم المنازل وتشريد المواطنين

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى وقف هدم المنازل الفلسطينية