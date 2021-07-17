السبت 17 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

تفاصيل انتحار شاب شنقًا بمنطقة الطالبية

انتحار
انتحار

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن تفاصيل واقعة انتحار شاب شنقًا، في الهرم بدائرة قسم الطالبية، بعدما اكتشفت والدته انتحاره داخل إحدى غرف الشقة التي كان مقررًا أن يتزوج فيها.

التحريات الأولية في حادث انتحار شاب في الهرم، دلت على أن الشاب المتوفى، احتفل بخطبته على فتاة أحبها منذ 3 سنوات، وكان يجهز شقته للزواج بعد عدة أشهر، وكان يتوجه للشقة لقضاء بعض الوقت فيها كما أنه كان يقتني فيها كلبين، إلا أن والدته أجرت اتصالات بصديقه وأخبرها بأنه كان برفقته، وفوجئت وباقي الجيران بانتحاره، صباح أمس، وأضافت التحريات أنه كان إنسانًا سويًا لا يعاني أي اضطرابات نفسية، فضلًا عن كونه حسن السمعة وعلى علاقة جيدة بالجميع.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث بعد تلقيها بلاغًا بانتحار الشاب، وتوجهت إلى هناك، وعاينت جثة الشاب المتوفى، وحررت محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثته، وبيان سبب وكيفية الوفاة، كما صرّحت بالدفن، بعد انتهاء أعمال الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما تجري مناقشة صديقه وهو آخر شخص كان برفقته، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

الجيزة تحريات الاجهزة الامنية انتحار شاب شنقا الهرم غرف الشقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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