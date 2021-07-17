محافظ الفيوم يُكرم متدربة البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

محافظ الفيوم يُكرم متدربة البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة
كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتورة زينب فيصل متدربة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP، ضمن برنامج الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومنحها درع المحافظة تقديراً لجهودها، بعد انتهاء برنامجها التدريبي بالمحافظة والذي استمر على مدار شهرين، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ.
وثمن محافظ الفيوم، الدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، لإعداد الشباب وتأهيلهم للقيادة، من خلال منحهم البرامج التدريبية المتميزة لتولي المناصب القيادية، على المستويين الأكاديمي والعملي، لافتاً إلى أنه تم إتاحة جميع إمكانيات المحافظة للمتدربة، خلال فترة التدريب، من خلال برنامج تدريبي ومعايشة ميدانية لجميع القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة.
وأكد "الأنصاري" حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتقديم سبل الدعم اللازم للمتدربين، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة والقيادة السياسية على تولي الشباب للمناصب القيادية وتمكينهم ووضعهم محل المسئولية خلال المرحلة المقبلة.