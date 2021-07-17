محافظ الفيوم يُكرم متدربة البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتورة زينب فيصل متدربة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP، ضمن برنامج الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومنحها درع المحافظة تقديراً لجهودها، بعد انتهاء برنامجها التدريبي بالمحافظة والذي استمر على مدار شهرين، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ.

وثمن محافظ الفيوم، الدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، لإعداد الشباب وتأهيلهم للقيادة، من خلال منحهم البرامج التدريبية المتميزة لتولي المناصب القيادية، على المستويين الأكاديمي والعملي، لافتاً إلى أنه تم إتاحة جميع إمكانيات المحافظة للمتدربة، خلال فترة التدريب، من خلال برنامج تدريبي ومعايشة ميدانية لجميع القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة.

وأكد "الأنصاري" حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتقديم سبل الدعم اللازم للمتدربين، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة والقيادة السياسية على تولي الشباب للمناصب القيادية وتمكينهم ووضعهم محل المسئولية خلال المرحلة المقبلة.