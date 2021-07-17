بحضور الملكة إليزابيث الثانية.. ميجان وهاري ينويان تعميد ابنتهما في قصر وندسور

زعم مصدر ملكي أن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يخططان لتعميد ابنتهما ليليبيت في قلعة وندسور في حفل تحضره الملكة، ويقال إن الزوجين اللذين تركا واجباتهما الملكية في الخطوط الأمامية إلى الأبد العام الماضي، عازمان على تعميد ابنتهما الصغرى في نفس المكان الذي كان فيه شقيقها.

وإذا تم المضي قدمًا في هذا الأمر، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تعود فيها ميجان إلى المملكة المتحدة منذ عام 2019، فوفقا لصحيفة الديلي ميل، أخبر هاري العديد من الأشخاص أنهم يريدون تعميد ليلي في وندسور، تمامًا مثل شقيقها.. وإنهم سعداء بالانتظار حتى تسمح الظروف بذلك.

وقد تم تعميد الطفل آرتشي في الكنيسة الخاصة بقلعة وندسور في يوليو 2019، في الشهر الماضي أعلن الزوجان عن ولادة طفلتهما الثانية التي سميت على اسم جدتها الكبرى الملكة.

"ولدت ليلي يوم الجمعة 4 يونيو في الساعة 11.40 صباحًا في رعاية موثوقة من الأطباء والموظفين في مستشفى سانتا باربرا الريفي في سانتا باربرا، كاليفورنيا، وقال بيان من السكرتير الصحفي للزوجين: "إنه لمن دواعي السرور أن يستقبل الأمير هاري وميجان، دوق ودوقة ساسكس، ابنتهما ليليبيت" ليلي"ديانا مونتباتن وندسور في العالم.

لقد كانت تزن 7 أرطال و 11 أونصة، وسميت ليلي على اسم جدتها الكبرى، صاحبة الجلالة الملكة، التي لقب عائلتها هو ليليبت.

عاد هاري مرتين إلى المملكة المتحدة هذا العام مرة لحضور جنازة دوق إدنبرة ومرة ​​لإزاحة الستار عن تمثال لأمه الأميرة ديانا في وقت سابق من هذا الشهر.

كانت علاقته مع عائلته تحت الأضواء منذ مقابلة مفاجئة مع أوبرا وينفري، حيث زعم الزوجان أن أحد أفراد العائلة المالكة لم يذكر اسمه قد أدلى بملاحظات مهينة حول لون بشرة آرشي، كما زعم أنه وشقيقه كانا "محاصرين" في أدوارهما، وادعى أن الأمير تشارلز توقف عن الرد على مكالماته.