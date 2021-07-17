«بيتا» في فرنسا وراء استمرار قرار بريطانيا بالحفاظ على الحجر الصحي للقادمين من فرنسا

أفادت صحيفة (ذا لوكال)، في نسختها الأوروبية، بأنه على الرغم من تسجيل أعداد قليلة من الحالات المصابة بمتغير (بيتا) لفيروس كورونا في فرنسا إلا أنه كان السبب وراء استمرا قرار حكومة المملكة المتحدة بالحفاظ على الحجر الصحي الإجباري للبريطانيين العائدين إلى ديارهم من فرنسا، حتى لو تم تطعيمهم بالكامل.

وأشارت الصحيفة إلى أن متغير بيتا مسؤول عن عدد صغير من متوسط ​​حالات كوفيد-19 اليومية البالغ عددها 5000 حالة في فرنسا. ووفقًا للحكومة الفرنسية، فإن نسبة الإصابة بمتغير بيتا انخفضت في الأسابيع الأخيرة.

ونوهت الصحيفة أن متغير بيتا حاليا يمثل 3.4 في المائة فقط من الحالات في فرنسا. وتعد جزيرة ريونيون، في المحيط الهندي، هي الجزء الوحيد من فرنسا التي يسود فيها متغير بيتا وهو مسؤول عن معظم حالات الجزيرة.

ويعد متغير دلتا، الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند، هو الأكثر انتشارا في معظم أجزاء فرنسا والمملكة المتحدة. يُذكر أنه مسؤول عن حوالي 70 بالمائة من الحالات.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.