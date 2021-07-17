السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إستعدادات قصوى بصحة الشرقية لاستقبال عيد الأضحى

الدكتور هشام شوقي
الدكتور هشام شوقي مسعود

أعلن  الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، تزامنًا مع استقبال عيد الأضحى المبارك.

وشدد وكيل وزارة الصحة علي مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية، ومديري المستشفيات، والإدارات الصحية، بصرف المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية، من مخازن التموين الدوائي الرئيسية بالزقازيق، وتوفيرها بمختلف الأقسام الطبية، وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الطبية الحرجة، موجهًا بزيادة القوي البشرية بالأقسام الطبية، مع توفير كميات مضاعفة من الأمصال، وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته، لمواجهة أي طوارئ خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

كما شدد وكيل الوزارة على منع الاجازات خلال هذه الفترة، و شدد وكيل الوزارة علي الإدارة العامة للطب العلاجي، والإدارة العامة للطب الوقائي، بالعمل على مدار الساعة واستمرار انعقاد غرفة الطوارئ بالمديرية خلال تلك الفترة، برئاسة وكيل الوزارة، وتجهيز فرق الانتشار السريع للاستعانة بهم حين الحاجة إليهم، مع تشكيل فرق متابعة من الإدارات الفنية والتفتيش المالي و الإداري، والمتابعة بالمديرية للمرور علي منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية أثناء هذه الفترة.

و كان  الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قد قام بتفقد أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة و توسعة قسم الكلي الصناعي بمستشفي أبو كبير المركزي، وذلك للوقوف علي معدلات الأداء و نسب التنفيذ بها، ومتابعة تركيب المخارج الخاصة بماكينات الغسيل الكلوي من خلال الشركة المتعاقد معها المستشفي، مشدداً علي سرعة الانتهاء من التركيب خلال ساعات، لبدء التشغيل التجريبي، لصالح المرضي بالمستشفي، حيث سيتم تشغيل الجناح الأيمن بعد الإنتهاء من أعمال التطوير به، و بلغت السعة الاستيعابية له بعد تطويره ٦٠ ماكينة غسيل كلوي

مستشفيات وزارة الصحة محافظة الشرقية عيد الأضحى الأضحى الشرقية المركزى الطوارئ

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