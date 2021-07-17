السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

وزيرة البيئة تشهد توقيع وثيقة «صياغة وتطوير خطط التكيف الوطنية في مصر»

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مراسم توقيع وثيقة مشروع  "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر" (NAP)، بحضور الدكتورة إيناس أبو طالب، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتورة راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، والدكتور محمد بيومي مدير مشروعات الطاقة والبيئة بالبرنامج، والسفير هانى صلاح نائب مدير إدارة التعاون الدولى للتنمية بوزارة الخارجية، وعدد من القيادات المعنية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن توقيع تلك الوثيقة يعد بمثابة حجر الأساس للبدء في العملية الوطنية لصياغة خطة للتكيف مع التغيرات المناخية، وتهدف إلى تقليل مخاطر تغير المناخ وبناء القدرة على التكيف من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والفنية لتنسيق وإدارة التخطيط والتنفيذ للتكيف مع تغير المناخ؛ ووضع تقييم وطني متكامل لمخاطر المناخ وتحديد أولويات التكيف لإدراجها في وثيقة الخطة؛ ودمج هذه الأولويات في العمليات الوطنية للتخطيط والموازنة؛ بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في إجراءات التكيف.

وأضافت فؤاد أن عملية وضع خطة وطنية للتكيف هي عملية شمولية تضم كافة الجهات الوطنية وشركاء المصلحة المعنيين، لافتة إلى بدء العمل على وضع مقترح المشروع بالتنسيق مع الخبراء من القطاعات المختلفة من خلال حلقة عمل بدأت منذ مارس عام 2017، بهدف مناقشة موضوعات التكيف مع تغير المناخ في كيفية الاستفادة من استراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية والمخاطر الناجمة عنها والصادرة من مركز معلومات مجلس الوزراء عام 2011، والبناء على ما ورد بها وبالتقارير الوطنية في وضع مقترح مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع مخاطر التغيرات المناخية.

 

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