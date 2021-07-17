1608 إصابات و22 وفاة بكورونا في ألمانيا

ذكرت السلطات الصحية الألمانية، أنه تم تسجيل 1608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و22 وفاة ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، بحسب ما نقلته صحيفة "فيلت" الألمانية اليوم السبت، أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 3 ملايين و743 ألفا و389 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 91 ألفا و359 حالة .

وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ نحو 3 ملايين و638 ألفا و800 شخص حتى الآن، وارتفع معدل الإصابات الجديدة خلال 7 أيام لكل 100 ألف نسمة لليوم العاشر على التوالي، إذ بلغ اليوم 9,4، بحسب ما أفاد به المعهد.

وذكر المعهد أن 49 مليون شخص، ما يعادل 58,9% من سكان ألمانيا، تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكوفيد-19 حتى الآن، منهم 36,4 مليون شخص تلقوا التطعيم الكامل، وهو ما يعادل 43,7% من سكان البلاد.



ترتيب إصابات كورونا علي مستوي العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92066 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.