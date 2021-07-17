«التدميس» بـ36 جنيها.. أسعار الفول في السوق اليوم السبت

شهدت أسعار الفول استقراراً في السوق المحلي المصري، فقد سجل سعر اليوم السبت 17 يوليو 2021 للفول البلدي رفيع الحبة نحو 9.000 جنيهًا للطن، كما سجل عريض الحبة نحو 7.000 جنيهًا للطن، وجاء سعر الفول الأسترالي مستقرًا عند 6.400 جنيهًا للطن، فيما سجل سعر الفول الليتواني نحو 6,200 جنيهًا للطن.

أسعار الفول للمستهلك ( للكيلو)

تراوح سعر الفول التدميس ما بين 28 إلى 36 جنيهًا للكيلو.

فول التدميس بلدي سجل 36 جنيهًا للكيلو.

فول التدميس "الإنجليزي" سجل 28 جنيهًا للكيلو.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كشف ملابسات حظر تصدير فول الحصى، موضحا أن الوزارة منحت حرية الاستيراد والتداول لمحصول الفول وفقا للمخزون المحلي، حيث أن حجم المساحة المنزرعة من الفول تكفي 30% من احتياجات المواطنين، مؤكدًا سعي الوزارة للحفاظ على مخزون الفول ليكفي مدة 3 أشهر.

فتح تصدير الفول للخارج

وشدد وزير التموين أنه لن يتم السماح بتصدير الفول الحصى، إلا بعد موافقة وزارتي التموين والتجارة والصناعة، موضحا أن الوزارة نجحت في الوفاء بنحو 90% من طلبات التصدير، ولم يتم رفض أي طلب لتاجر أو شركة أو مصنع يرغب في التصدير للخارج.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية وافقت على طلب وزارة التجارة والصناعة بإعادة فتح تصدير الفول مجددا وإلغاء الحظر نظرا للتأثيرات السلبية المحتملة على المزارعين والتجار من استمرار العمل بهذا القرار، يأتي ذلك بعد ازدياد الطلب بالأسواق الخارجية على الفول المصري نظرا لجودته.

وأكدت على توافر مخزون استراتيجي جيد من الفول وأن عمليات تصديره تتم وفقا للطلبات المقدمة من الشركات، وأنه لا يوجد أسباب تمنع تصدير الفول الحصى والمجروش حاليا.

جدير بالذكر أن مصر تعتمد على استيراد ثلثي احتياجها من الفول تقريبا، لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وكان لقرار حظر تصديره العام الماضي أثر إيجابي على انخفاض الأسعار بالنسبة للمستهلك، وتوافر مخزون استراتيجي جيد، وبالسلب على تجار ومزارعي الفول.

وطالبت وزارة التجارة والصناعة، التموين بدراسة إعادة فتح تصدير الفول مجددا وإلغاء الحظر نظرا للتأثيرات السلبية المحتملة من استمرار العمل بهذا القرار، بخاصة أن هناك شكاوي عديدة من التأثيرات السلبية المحتملة لاستمرار قرار حظر تصدير الفول على الفول البلدي؛ نتيجة لانخفاض أسعاره وخسارة العديد من الأسواق التقليدية.