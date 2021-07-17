تونس تسجل أعلى نسبة وفيات منذ تفشي كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، أنها سجلت 205 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أكبر حصيلة للوفيات اليومية منذ ظهور الوباء.

كما سجلت الصحة التونسية 6787 إصابة جديدة بالفيروس، حيث قفز عدد الإصابات الإجمالي إلى نحو 530 ألفا، بينما وصل عدد الوفيات إلى 17200.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن العدد الإجمالي للوفيات والإصابات بلغ على التوالي 17214 حالة وفاة، و533274 إصابة، منذ ظهور الوباء بداية مارس الماضي.

وأكدت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 424786، فيما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 30.30%

من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات اليومي في تونس هو الأعلى في إفريقيا والدول العربية، فيما تصف السلطات الصحية التونسية الوضع بالكارثي.

وفي السياق ذاته، استقبل ميناء رادس في تونس، أمس الجمعة، الدفعة الأولى من المساعدات الطبية الإيطالية لدعم جهود تونس في مكافحة فيروس كورونا.

وكانت الحكومة الإيطالية، قد أعلنت مساء الخميس، أنها سترسل 25 طنا من المساعدات الطبية والمستلزمات الصحية لدعم جهود تونس في مواجهة جائحة كورونا.

وكانت السفارة الإيطالية في تونس، قد ذكرت الخميس في بيان لها، أن هناك 4 بواخر أخرى تحمل مساعدات طبية ستصل تونس خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما استقبلت تونس اليوم مساعدات طبية من سويسرا على متن طائرة عسكرية.

وذكرت سفارة سويسرا في تونس، في بيان أصدرته أمس الجمعة، أن المساعدات الطبية السويسرية إلى تونس شملت مكثفات أكسجين وأجهزة تنفس صناعي.

كما ذكرت السفارة أن هذه المساعدات تأتي ضمن برنامج دعم وضعته سويسرا لتونس عام 2020 لمجابهة جائحة كورونا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.