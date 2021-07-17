زيادة معدلات نقل الأمريكيين المصابين بكورونا للمستشفيات بسبب عدم تلقى اللقاح

سجلت الولايات المتحدة معدلات متزايدة من النقل إلى المستشفيات لتلقي العلاج من فيروس بكوفيد-19 والوفيات الناجمة عن المرض، مما يضع الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم في خطر.



وحذرت روشيل والينسكي مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراضوالوقاية منها يوم الجمعة من أن الأيام السبعة الماضية، شهدت تزايد معدلات النقل إلى المستشفيات لتلقي العلاج من فيروس بكوفيد-19 في الولايات المتحدة بنسبة 36 % كما زادت الوفيات الناجمة عن المرض بنسبة 26 % .

وتصل نسبة الأمريكيين الذين لم يتلقوا التطعيم إلى 97 % من الأشخاص الذي تم نقلهم إلى المستشفيات.



وقالت والينسكي للصحفيين "هناك رسالة واضحة نتلقاها: هذا وباء من لم يتلقى التطعيم". كما دعا مسؤولو الصحة المواطنين الأمريكيين إلى التوجه للحصول على اللقاح.



ويتمتع الأشخاص الذين تلقوا التطيعم بالكامل سواء بتلقي جرعتين من لقاح فايزر أو موديرنا أو جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون بالحماية من الأمراض الخطيرة ومن الاضطرار إلى النقل إلى المستشقيات وكذلك من الوفاة.



وتلقى أكثر من 59 % من الأمريكيين البالغين جرعتي اللقاح ضد كوفيد19-،ولكن في بعض المناطق مثل الجنوب الريفي، تلقى عدد أقل كثيرا من المواطنين اللقاح.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92066 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.